Les paramètres Discord que tout le monde devrait connaître

Discord dispose d'un grand nombre de paramètres permettant d'ajuster l'affichage et certains comportements de l'app. À connaître absolument.

Discord n’est pas que pour les joueurs. La plateforme est un lieu de regroupement pour les communautés qui se retrouvent mises à la porte d’autres plateformes comme Slack ou même Instagram. L’offre gratuite de Discord propose suffisamment pour gérer une grande communauté, avec la modération, les règles et bien davantage. Mais une chose est encore plutôt bancale chez Discord : l’interface utilisateur. Les cas d’utilisation ont évolué, certes, mais l’interface est toujours coincée dans le monde des gamers. Si vous n’aimez pas le fond d’écran noir, les emoji en lecture automatique, les animations et les textes trop petits, il y a des paramètres qui permettent d’ajuster tout cela.

Discord propose une section dédiée à l’accessibilité dans ses Paramètres, mais certaines fonctionnalités tout aussi importantes se retrouvent dans les Paramètres généraux de l’app.

Commencez par les paramètres d’accessibilité de Discord

Cliquez sur la roue crantée sur l’app Discord pour ouvrir les Paramètres. Dans le menu, choisissez Accessibilité. Voici les paramètres les plus intéressants :

Saturation : pour réduire la saturation des couleurs pour les éléments d’interface.

Couleurs des rôles : vous pouvez ne pas afficher les couleurs des rôles, si vous le souhaitez.

Activer mouvement réduit : pour gérer les animations. Activée, cette fonctionnalité permet de désactiver la lecture automatique des GIF et autres emoji animés.

Autocollants : choisissez l’option “Ne jamais animer” pour les autocollants.

Ajustez le fond d’écran et la taille des textes

Ensuite, toujours dans l’accessibilité, direction la section Apparence dans les Paramètres.

Thème : si vous n’aimez pas le fond d’écran sombre, passez en “Clair” pour le thème. “Synchroniser avec l’ordinateur” ou “Automatique” sont de bonnes options pour quiconque souhaite que son app Discord soit en adéquation avec le thème de son OS.

Encadré sombre : activez cette fonction pour garder un menu en mode sombre avec le reste en thème clair. Le résultat est plus similaire à ce que propose Slack.

Affichage des messages : assurez-vous que l’option “Confortable” soit sélectionnée pour des conversations plus spacieuses.

Taille de la police du chat : C’est ici que vous pouvez affiner la taille des textes, l’espacement entre les messages et le niveau de zoom. Mettez tout à au moins 20 % plus grand pour mieux lire, même si vous n’avez pas de problème de vue. 18 px de taille de police avec 110 % de zoom est un bon choix.

Allez dans la section “Texte et images” pour affiner la gestion des images, liens et media intégrés. Si vous ne voulez pas voir les images, vidéos et autre GIF, vous pouvez désactiver “Lorsqu’ils sont envoyés comme liens dans le salon”, pour désactiver les aperçus.

Si vous avez des soucis de vue, nous recommandons aussi d’activer l’option “Avec des descriptions d’images”. Cela intègre une description de l’image partagée dans le serveur Discord. Dans la section Aperçus des liens et media intégrés, vous pouvez désactiver le tout si vous le voulez.

Contrôlez les paramètres voix et vidéo

Enfin, allez dans la section “Voix et Vidéo”. Discord dispose d’une fonctionnalité baptisée “Activité vocale” qui permet de sortir du mode muet dès que vous parlez. Vous pouvez ajuster la sensibilité avec le slider si vous trouvez que Discord capte trop facilement, ou l’inverse. Mais si vous n’arrivez pas à en profiter pleinement, essayez l’option “Appuyer pour parler”, qui vous permet de parler en appuyant sur un raccourci.

Dans le paramètre Avancé, vous pouvez activer des fonctionnalités comme “Suppression du bruit”, “Annulation d’écho” et “Réduction du bruit”, pour améliorer vos discussions vocales.