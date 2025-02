Les nouveautés Disney+ pour mars 2025

Découvrez toutes les nouveautés qui arriveront sur Disney+ en mars 2025.

Le retour de Daredevil

Après une longue attente, les fans de Marvel seront ravis d’apprendre que Daredevil fait son grand retour à la télévision. La série Daredevil: Born Again sera lancée le 4 mars avec deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine tout au long du mois. Cette série met en scène Matt Murdock, un avocat aveugle doté de capacités surhumaines, qui se bat pour la justice à travers son cabinet d’avocats très dynamique. Il se retrouve confronté à Wilson Fisk, un ancien chef de la mafia qui poursuit ses propres ambitions politiques à New York. Lorsque leurs anciennes identités commencent à refaire surface, les deux hommes se retrouvent sur une trajectoire de collision inévitable.

Les autres nouveautés à venir

En plus de Daredevil: Born Again, de nombreuses autres émissions et films feront leur apparition sur Disney+ en mars. Parmi eux, citons la deuxième saison de Malawi Wildlife Rescue, la première saison de Morphle: Shorts et de Primos, ainsi que la nouvelle série originale de Pixar, Win or Lose. Cette dernière suit les histoires entrelacées de huit personnages différents alors qu’ils se préparent pour leur grand match de softball du championnat. La série révèle ce que l’on ressent réellement en se mettant à la place de chaque personnage – les enfants insécures, leurs parents surprotecteurs, et même un arbitre amoureux – avec des perspectives incroyablement drôles, très émouvantes et animées de manière unique.

Une plateforme en constante évolution

Avec ces nouveaux ajouts, Disney+ continue de se développer et de proposer une variété de contenus à ses abonnés. Que vous soyez fan de super-héros, d’animaux sauvages, de courts métrages d’animation ou de comédies familiales, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir sur la plateforme. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les prochaines sorties de Disney+.