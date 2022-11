Les meilleures apps à avoir en cas d’urgence

En cas d'urgence, il y a de bons réflexes à avoir. Et dans ces situations très difficiles, votre smartphone peut être très utile.

La grande majorité des urgences et autres catastrophes surviennent sans prévenir, c’est pour cela qu’il peut être bon de prendre les devants, dans une certaine mesure. Peut-être même l’avez-vous déjà fait. Un objet du quotidien peut être très utile pour cela, et vous l’avez toujours sur vous : votre smartphone. Voici des apps essentielles à avoir pour les cas d’urgence.

Une app de messagerie hors ligne

La connectivité est souvent bien mise à mal lors des grosses catastrophes. C’est une bonne idée de télécharger quelques apps de messagerie hors ligne. Plutôt que de reposer sur un signal cellulaire, ces apps utilisent le Bluetooth ou le Wi-Fi pour trouver des personnes proches de vous.

Tant que d’autres ont la même application installée et sont à portée, vous pouvez communiquer avec eux. Sur Android, Briar est une bonne option. En cross-platform, Bridgefy est une très bonne alternative.

Si internet n’est pas coupé, vous pouvez essayer Zello, une app talkie-walkie qui permet de discuter avec les gens via data ou Wi-Fi. Zello a des canaux publics et privés sur lesquels vous pouvez parler avec les autres autour de vous et demander de l’aide. Pratique pour les cas d’urgence, mais l’app ne fonctionnera pas si les serveurs de Zello sont ko.

Soyez alerté(e) en temps réel

Depuis le 21 juin 2022, FR-Alert, le nouveau dispositif d’alerte et d’information des populations, est déployé sur tout le territoire. Il permet d’envoyer des notifications sur le téléphone mobile des personnes présentes dans une zone confrontée à un grave danger (catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte terroriste…) afin de les informer sur la nature du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter pour se protéger.

FR-Alert est conçu pour alerter toute personne présente dans la zone de danger grâce aux réseaux de télécommunications. Il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire au préalable pour recevoir les alertes ou de télécharger une application mobile.

Si vous vous trouvez dans une zone confrontée à une menace ou à un grave danger, vous recevez une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique et d’une vibration, même si votre téléphone mobile est en mode silencieux, hors connexion ou en mode avion.

Des apps pour vous apprendre les premiers secours

Si vous êtes confronté(e) à une urgence de santé, L’Appli qui Sauve: Croix Rouge (Android, iOS) peut vous aider. Vous trouverez les instructions de premier secours pour diverses urgences médicales, des quiz pour tester vos connaissances, etc.

Une app pour vos animaux

La Croix-Rouge Américaine propose aussi une app d’aide de premier secours pour vos animaux. Pet First Aid est très complète, vous saurez réagir à toutes les situations. Disponible sur iOS et Android.

App de partage de localisation pour que les autres vous trouvent facilement

Lorsque vous avez besoin de contacter les premiers secours, vous pouvez utiliser diverses apps pour partager votre localisation. Vous pouvez le faire très facilement avec iMessage ou WhatsApp, ou vous pouvez utiliser des apps comme Google Maps ou SirenGPS (Android, iOS).

N’oubliez pas les fonctions natives de votre smartphone

Les smartphones disposent d’un grand nombre de fonctionnalités d’urgences natives. Prenez le temps de vous familiariser avec.

L’iPhone a une fonctionnalité d’urgence qui prend une petite minute à apprivoiser. De la même manière, vous devriez activer la détection des chutes sur votre Apple Watch pour alerter les autres lorsque vous avez besoin d’aide. Si vous avez un smartphone Android, vous pouvez créer un système d’alerte SOS, les tutoriels ne manquent pas.