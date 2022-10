Les meilleures alternatives à Instagram maintenant que tout n’est que Reels

Si vous cherchez une alternative à Instagram, qui se tourne de plus en plus vers la vidéo, pour vos photos, voici cinq services qui méritent votre attention.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de partage de photos : Instagram embrasse de plus en plus la vidéo, et pas nécessairement les vidéos de celles et ceux qui comptent pour vous. Si vous cherchez une alternative pour partager vos photos, voici quelques suggestions. Il y en a évidemment plein d’autres, nous nous sommes concentrés ici sur les apps qui permettent de partager une image ou plusieurs en même temps de manière publique, comme sur le fil Instagram.

Flickr

Flickr (Android, iOS) existe depuis plus longtemps qu’Instagram et, bien sûr, depuis plus longtemps que la plupart des apps. Apparu en 2004, d’abord en tant que site (avant que les téléphones n’aient vraiment ‘apps). Depuis lors, il a connu de nombreux changements, mais est resté un service de partage de photos (et de vidéos).

L’app met l’accent sur les photos et vidéos haute résolution et offre des options utiles pour les organiser, que ce soit par tags, collections ou albums. Vous pouvez contrôler finement les permissions et taguer d’autres personnes. Vous pouvez aussi avoir toutes les métadonnées des images, de l’appareil photo (ou du téléphone) utilisé pour les prendre, si le flash était mis ou non, etc.

Il y a cependant un inconvénient : le service est gratuit jusqu’à 1 000 photos. Outre un stockage illimité, l’abonnement Flickr Pro apport tout un tas d’autres avantages : pas de publicités, statistiques avancées, support premium. L’abonnement Pro coûte 7,49 € par mois, 72 € par an (6 € par mois) ou 11,76 tous les 2 ans (5,49 € par mois).

Tumblr

Vous vous souvenez de Tumblr (Android, iOS) ? La plateforme existe toujours et mieux encore que dans vos souvenirs. Comme Flickr, elle est là depuis très longtemps, 2007 pour être précis. Depuis le début, elle sait s’adapter à ce que veulent faire les utilisateurs. L’une des nombreuses manières d’utiliser Tumblr, c’est comme un fil d’images.

Vous pouvez taguer et mettre des légendes sur vos images, vous pouvez reprendre des images d’autres utilisateurs et vous pouvez choisir parmi différents styles pour votre page Tumblr (votre fil de photos). Il y a certaines fonctions sociales rudimentaires natives comme les messages directs, et si vous voulez aller plus loin pour inclure des liens, du texte et de l’audio ou de la vidéo, c’est possible.

Tumblr est aussi utile pour découvrir du nouveau contenu que pour partager le vôtre et s’il manque peut-être de certaines fonctionnalités photo de Flickr, les utilisateurs apprécient son interface épurée et simple. Tumblr est gratuit, mais vous pouvez débourser 3,99 € par mois ou 39,99 € par an pour vous débarrasser de la publicité.

Retrica

Retrica (Android, iOS) est clairement une copie d’Instagram, mais une copie du bien vieil Instagram – avec les filtres, etc. – et aujourd’hui, il pourrait être intéressant d’avoir cette copie plutôt que l’original. La plateforme est davantage orientée vers la photos et les images peuvent être partagées vers d’autres apps, mais vous pouvez tout à fait utiliser uniquement votre profil Retrica.

Au début, l’app vous envoie directement en mode prise de photo et quand vous prenez une photo ou que vous en chargez une, vous pouvez ajouter variété de filtres et d’effets. C’est là que l’app génère ses revenus, parce que de nombreux filtres et effets nécessitent un abonnement premium – 2,99 € par mois ou 29,99 € par an -.

Prendre et publier des photos est gratuit, mais l’app a largement de quoi attirer les gens qui en ont marre d’Instagram. Les éléments sociaux sont plus intuitifs – vous pouvez aimer des images, mais pas commenter, par exemple -.

500px

Vous trouverez probablement que 500px (Android, iOS) est davantage pour les photographes sérieux – d’où l’option de proposer son travail sous licence – mais la plateforme peut être utilisée de manière plus occasionnelle. Comme avec Flickr, vous avez de nombreux contrôles sur l’organisation de vos images, les tags, la mise à disposition, etc.

Il y a de nombreux outils de gestion, et tout est tourné vers la photo plutôt que le social. Ceci étant dit, il est facile de découvrir des images publiées par d’autres utilisateurs, et vous pouvez bien sûr renvoyer les gens vers votre propre portfolio. C’est l’un des services de partage de photo les plus rapides et les plus fluides qui existent, que ce soit sur mobile ou sur desktop.

Vous pouvez utiliser 500px gratuitement, mais vous êtes limité(e) à 7 photos par semaine et vous devez composer avec les publicités. Avec une offre payante (6,49 € par mois ou 35,93 € par an), les envois de photos sont illimités, la publicité disparaît et vous avez droit à des statistiques plus évoluées – notamment le nombre de vues de vos photos -.

Twitter

Twitter (Android, iOS) est peut-être davantage utilisé pour l’actualité et pour débattre, mais il n’y a aucune raison empêchant de publier des photos – et vous pouvez même créer un compte alternatif juste pour vos photos.

Point d’outils de gestion évolués comme sur Flickr ou 500px ici, mais vous avez un profil facile à gérer, à personnaliser et la publication est très simple. Côté visibilité, vous pouvez rendre votre compte privé, si vous le souhaitez, ou restreindre qui peut voir ou commenter vos tweets.

Si les fonctionnalités sociales et de partage sont plus importantes que la gestion en elle-même, Twitter est une solution viable. L’app est gratuit à utiliser, mais Twitter Blue (4,99 $ par mois) ajoute certaines fonctionnalités comme l’annulation de l’envoi et les dossiers pour vos marque-pages.