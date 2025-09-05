Instagram débarque enfin sur iPad : découvrez les nouveautés de l’application disponible sur l’App Store

Après des années d’attente, la version iPad d’Instagram fait enfin son apparition sur l’App Store. Les utilisateurs de tablettes Apple peuvent désormais profiter d’une expérience adaptée, avec des fonctionnalités et une interface repensées pour le grand écran.

Tl;dr Instagram lance enfin une app native pour iPad.

L’accent est mis sur les Reels et la navigation fluide.

Préparation probable à l’arrivée d’appareils pliables.

Un lancement très attendu sur iPad

Après des années d’attente, Instagram, propriété de Meta, débarque enfin sous forme d’application native sur iPad. Ce lancement survient quinze ans après l’arrivée de la toute première version d’Instagram sur iPhone – une coïncidence marquante, puisque l’iPad original et l’app de partage de photos ont tous deux été dévoilés en 2010. Désormais disponible sur l’App Store, cette nouveauté met fin à une longue période d’oubli pour les utilisateurs de tablettes Apple.

Une expérience revisitée autour des Reels

À l’ouverture de cette nouvelle mouture, un choix éditorial saute aux yeux : ce sont désormais les Reels qui s’affichent en premier, propulsant le format vidéo court au centre de la navigation. Les habitués retrouveront bien sûr le fil classique, les Stories placées en haut pour faciliter le contact avec ses proches, et toutes les fonctionnalités attendues comme l’explore page ou la messagerie accessible en un geste. La conception multi-colonnes permet quant à elle de gérer conversations privées et notifications sans jamais quitter le fil principal – une volonté affichée par Meta de rendre la navigation plus fluide, mais aussi de garder l’utilisateur immergé dans le contenu.

Nouveautés et personnalisation des flux

Parmi les changements notables, un nouvel onglet « Following » fait son apparition. Il offre la possibilité de jongler facilement entre différents types de flux :

Tous : publications et Reels recommandés provenant des comptes suivis ;

publications et Reels recommandés provenant des comptes suivis ; Amis : contenus partagés par ceux qui vous suivent en retour ;

contenus partagés par ceux qui vous suivent en retour ; Derniers : posts affichés par ordre chronologique.

Ce système modulable permet à chacun d’organiser ses priorités, selon ses envies du moment.

Pliable, futur incontournable ?

Ce nouveau virage ne s’arrête pas là : en toile de fond se dessinent déjà les contours du futur mobile. Des rumeurs persistantes annoncent qu’iOS 27 sera pensé pour les écrans pliables. Après avoir récemment porté WhatsApp sur iPad, Meta anticipe-t-elle l’arrivée tant évoquée d’un « iPhone pliable » ? L’exemple du Galaxy Z Fold 5 – qui bénéficie depuis 2023 d’une version grand écran d’Instagram sur Android – laisse penser que le groupe teste actuellement sa formule avant une éventuelle généralisation à tous les appareils aux formats innovants. Reste à voir si ce pari séduira les utilisateurs… ou si cette révolution annoncée ne sera finalement qu’un effet de mode.