Les labels musicaux ciblent les poches des DJs sur Twitch

Cet été, les créateurs qui monétisent leurs flux vont devoir payer des droits de licence. Quels sont les impacts anticipés de cette nouvelle mesure ?

En brisant les règles établies, Twitch s’est associé à toutes les grandes maisons de disques dans un partenariat inédit qui obligera les DJs à payer une redevance pour utiliser les chansons dans leurs sets en direct. Entouré d’un certain mystère, le pourcentage effectif versé aux maisons de disques reste pudiquement dissimulé, différant cependant en fonction de la méthode de monétisation choisie.

Il semble que les DJs partageront ces frais à 50/50 avec Twitch, qui a également déclaré qu’il couvrira initialement plus de 50 % de ces coûts. De plus, l’entreprise offre une subvention d’un an à certains DJs sélectionnés pour aider à couvrir la différence entre les revenus et les sommes versées aux maisons de disques. Nous avons contacté l’entreprise pour obtenir une clarification à ce sujet.

🎉 Attention DJs on Twitch! 🎉

We're launching a new DJ Program that will let you stream the vast majority of popular music in a new DJ Category launching later this summer.

🎧 Made possible by a first-of-its-kind partnership with hundreds of companies, including all major… pic.twitter.com/qblcnS7BTR

— Twitch (@Twitch) June 6, 2024