La seconde intercalaire devrait bientôt disparaître. N'en déplaise à la Russie.

Les jours sont comptés pour le seconde intercalaire, cette seconde qui cause tant de problèmes aux ingénieurs logiciels. Ce week-end, durant la Conférence générale des poids et mesures, à Paris, des représentants de divers gouvernements ont voté presque à l’unanimité la suppression de cette pratique visant à ajouter une seconde aux horloges officielles.

Introduite en 1972 comme une mesure d’ajuster le temps universel coordonné (UTC), pour diminuer les différences entre le temps atomique et le temps solaire, cette seconde intercalaire a grandement complexifié la vie des entreprises de la tech pendant des décennies. En 2012, par exemple, Reddit tombait en panne pendant environ 40 minutes lorsque l’ajout d’une seconde intercalaire avait rendu fou les serveurs de l’entreprise. Plus récemment, Cloudflare a connu des soucis avec ses services DNS à cause d’un changement d’heure en 2016.

Des entreprises comme la société mère de Facebook, Meta, utilisent la technique dite du “smearing” pour éviter les problèmes lorsque le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence ajuste l’UTC en ajoutant cette seconde supplémentaire. Il y a quelques mois, le géant américain publiait un post sur son blog appelant à mettre fin à cette pratique. “Chaque seconde intercalaire est une grande source de problèmes pour les gens qui gèrent les infrastructures hardware”, expliquait alors Meta.

N’en déplaise à la Russie

Avec le vote de cette semaine, des dignitaires des États-Unis, du Canada et de la France ont appelé à y mettre un terme avant 2035 La Russie a voté contre cette proposition. Par le passé, le pays avait voulu reporter cette décision parce que GLONASS, son système de positionnement par satellite, intègre cet ajustement, le GPS, lui, ne l’intègre pas. Felicitas Arias, l’ancien directeur du Département Temps au Bureau international des poids et mesures, déclarait à Nature que cette décision pourrait forcer la Russie à lancer de nouveaux satellites.

Il reste une autre organisation qui peut encore mettre son grain de sable. L’Union internationale des télécommunications (UIT), responsable de la transmission du temps universel, votera sur ce sujet l’année prochaine. Si elle donne son accord pour la “Résolution D”, les métrologues et autres astronomes auront jusqu’à 2135, au plus tard, pour trouver comment réconcilier le temps atomique et le temps solaire.