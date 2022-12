Les joueurs de Hitman pourront bientôt transférer leurs sauvegardes Stadia sur d’autres plateformes

Les joueurs Stadia de Hitman - World of Assassination vont pouvoir transférer leurs données de jeu notamment sur PC, Xbox et PlayStation.

Avec Stadia qui fermera ses portes le mois prochain, les joueurs se sont, à juste titre, inquiétés de perdre les sauvegardes des jeux auxquels ils ont pu jouer sur cette plateforme. Aujourd’hui, le développeur, IO Interactive, a annoncé que les joueurs de la version Stadia de Hitman – World of Assassination pourront bientôt importer leurs données de jeu dans d’autres plateformes, y compris PC, Xbox et PlayStation.

IO Interactive expliquait qu’il proposera un outil de transfert une semaine avant la fermeture de Stadia, actuellement planifiée pour le 18 janvier. Si vous jouez au jeu sur Stadia, vous pouvez préparer l’opération à l’avance en liant votre compte IOI à votre compte Stadia. Cela doit être réalisé avant que Stadia ne soit débranché. Dans le cas contraire, vous perdrez vos données de jeu. Une fois les comptes liés, cependant, vous aurez un mois supplémentaire (jusqu’au 17 février) pour compléter le transfert.

Le développeur expliquait que la “majorité” des avancées sur Stadia seront aussi conservés, y compris “le profil du joueur, l’XP, les costumes, items et niveaux de maîtrise”. IOI précisait qu’il y avait certains “soucis de compatibilité” entre Stadia et les autres systèmes de succès, ce qui a contraint le studio à se concentrer sur les réussites liées à la progression en priorité. Malheureusement, “vos positions dans les classements, vos parties sauvegardées et contrats créés NE SERONT PAS préservés durant le transfert.”

IOI rejoint d’autres développeurs offrant des transferts de progression à usage unique. Le mois dernier, CD Projekt Red écrivait que les joueurs de Cyberpunk 2077 sur Stadia pouvaient transférer leurs sauvegardes sur PC et Bethesda a annoncé quelque chose de similaire pour Elder Scrolls Online. En septembre, Ubisoft déclarait que les utilisateurs Stadia pouvaient transférer tous leurs achats sur PC, mais n’a pas confirmé si les progressions dans le jeu étaient comprises.