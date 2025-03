Les jeux gratuits en mars 2025 sur Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming offre une sélection de 20 jeux gratuits pour le mois de mars, incluant des titres populaires tels que Fallout, Saints Row 3 et bien d'autres.

Tl;dr Amazon Prime Gaming dévoile les jeux PC gratuits de mars.

Les titres incluent Saints Row: The Third Remastered et Mafia II: Definitive Edition.

Les jeux peuvent être conservés même après l’expiration de l’abonnement Prime.

Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de mars dévoilés

Dans le cadre de sa politique d’offre de jeux gratuits pour ses abonnés, Amazon Prime Gaming a révélé les titres PC qui seront disponibles en mars. Ces jeux gratuits, qui incluent des classiques du monde ouvert, peuvent être conservés par les abonnés même après l’expiration de leur adhésion à Amazon Prime.

Une sélection de jeux pour tous les goûts

Deux titres ouvrent la voie de cette impressionnante liste de jeux gratuits : Saints Row: The Third Remastered, un shooter sandbox irrévérencieux qui rappelle Grand Theft Auto, mais avec un degré de folie supérieur, et Mafia II: Definitive Edition, qui vous plonge dans les chaussures d’un gangster des années 40 évoluant dans le monde criminel d’Empire Bay.

Parmi les autres jeux notables se trouvent Endling: Extinction is Forever, un jeu indépendant poignant où vous incarnez le dernier renard sur Terre luttant pour garder sa famille en vie, et Wolfenstein: The Old Blood, le prequel acclamé de Bethesda à la première aventure de Wolfenstein. A ne pas oublier également The Forgotten City, une aventure narrative dans une boucle temporelle qui a commencé comme un mod de Skyrim.

Comme d’habitude, presque tous les jeux de cette liste sont pour PC, à une exception près : vous pouvez réclamer Wolfenstein: The Old Blood sur le Microsoft Store pour jouer sur votre Xbox. Pour récupérer les jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming, vous devrez lier vos comptes Amazon et Epic Games. Cependant, vous pouvez échanger vos codes de jeu sur GOG sans lier votre compte.

La liste complète des jeux gratuits de mars

La liste complète des titres gratuits offerts par Prime Gaming en mars est disponible sur leur site. Parmi ces offres, vous trouverez des jeux multijoueurs amusants tels que Jackbox Party Pack 3 et Overcooked! 2, ainsi que des aventures en solo classiques comme Fallout 3: Game of the Year Edition et Fallout New Vegas: Ultimate Edition. Avec autant de genres et de séries à succès parmi les offres gratuites de mars, les abonnés d’Amazon Prime auront de quoi s’amuser ce mois-ci.