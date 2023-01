Les incroyables capacités du futur bombardier hypersonique de l’armée américaine

Les États-Unis façonnent leur futur bombardier hypersonique, un appareil qui offrirait d'innombrables avantages.

Draper, une organisation à but non lucratif qui a joué un grand rôle dans des projets comme le missile Polaris A1, la mission Apollo 11 et même la recherche autour du Covid-19, rejoint aujourd’hui le projet visant à développer le premier bombardier hypersonique des États-Unis. Baptisé “Projet Mayhem“, le contrat, à hauteur de 334 millions de dollars, a été attribué à Leidos pour aider le Air Force Research Laboratory (AFRL) à développer un système hypersonique en décembre 2022.

Avec Calspan et Kratos, Draper travaillera donc sur le Projet Mayhem et contribuera notamment au design, au développement et aux tests de ce bombardier hypersonique. Draper participera aussi à la conception des systèmes de guidage, de navigation et de contrôle ainsi qu’à toute l’ingénierie visant à évaluer la faisabilité et les coûts de fabrication du prototype imaginé.

Le Projet Mayhem, qui peut être vu comme un successeur au légendaire SR-71, doit permettre d’établir la supériorité des États-Unis concernant les technologies de défense hypersonique. Officiellement connue sous le nom de programme Expendable Hypersonic Multi-mission ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance) and Strike, le Projet Mayem devrait utiliser un système de propulsion statoréacteur à combustion supersonique (scramjet), qui propulse les appareils supersoniques évoluant entre Mach 3 et Mach 6.

Un appareil qui offrirait d’innombrables avantages

Grâce à ce système, les appareils peuvent atteindre Mach 15. Mais fabriquer une telle machine est très compliqué dans la mesure où évoluer au-delà de Mach 5 génère des chaleurs extrêmes, augmentant le risque de voir fondre des composants vitaux. De plus, fusionner le design d’un réacteur traditionnel avec la puissance d’accélération d’un scramjet n’est pas simple. C’est pour ces raisons qu’un tel appareil n’existe pas encore. Mais les avantages seraient immenses.

À l’heure actuelle, les missiles hypersoniques sont considérés comme ce qui se fait de mieux en termes de défense, un segment dans lequel la Chine et la Russie ont fait des progrès importants. L’US Air Force a déjà testé son premier prototype de missile hypersonique, le AGM-183A, qui pourrait atteindre Mach 20. D’un autre côté, le Projet Mayhem, évoluant lui-même à des vitesses hypersoniques, lancera des missiles conventionnels sur ses cibles sans risque d’être détecté ou qu’on lui tire dessus.

Un bombardier hypersonique serait une option extrêmement destructrice et pourtant économique par rapport aux missiles hypersoniques. Pour rappel, le SR-71 évoluait sous Mach 4, mais n’a jamais été abattu par un missile ennemi pendant sa durée de vie.