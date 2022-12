Les iMac M1, Mac mini M1, Mac Studio et Apple Studio Display intègrent le programme de Réparation en service interne

Apple étend encore son programme de réparation service interne. Les iMac M1, Mac mini M1, Mac Studio et Apple Studio Display sont désormais pris en charge.

Apple a encore étendu son programme de réparation en service interne (Self Service Repair). Comme rapporté par Six Colors et The Verge, les utilisateurs résidant aux États-Unis peuvent désormais tenter de réparer eux-mêmes les problèmes de leur iMac M1, Mac mini M1, Mac Studio et Apple Studio Display avec des pièces, manuels de réparation et outils officiels.

Le programme de réparation en service interne a été pensé et conçu pour celles et ceux qui ont le temps, la patience, les compétences et la confiance pour procéder eux-mêmes à une telle opération plutôt que d’apporter leur appareil défectueux dans un Apple Store ou un magasin de réparation tiers ou de le renvoyer à Apple. Vous pouvez acheter toutes les pièces et louer les outils nécessaires, mais au moment du paiement, vous devrez saisir un code présent dans le manuel adéquat pour prouver que vous avez bien lu le document.

Apple avait lancé son programme Self Service Repair en avril en proposant des manuels et des composants pour certains modèles d’iPhone aux États-Unis. Depuis lors, ce service s’est grandement étendu, en couvrant notamment les ordinateurs portables Mac et en arrivant dans davantage de pays, dont la France.

Apple a introduit son programme avant que les lois sur le droit à la réparation n’entrent en vigueur, tant aux États-Unis qu’en Europe. En 2021, le Président Joe Biden signait un décret exécutif centré sur l’augmentation de la concurrence dans l’économie américaine, notamment dans le secteur de la tech. Entre autres choses, ce décret enjoignait la Federal Trade Commission à proscrire “les restrictions anticoncurrentielles avec l’utilisation de magasins de réparation indépendants ou via des réparations à réaliser soi-même sur les appareils et équipement que l’on possède.”

L’agence a pris une position plus forte encore sur ces problèmes. En juillet dernier, elle annonçait avoir trouvé des accords avec trois entreprises (dont Weber et Harley-Davidson), qu’elle accusait de menacer d’annuler illégalement les garanties si les clients utilisaient des pièces de réparation tierces ou faisaient appel à des réparateurs indépendants.