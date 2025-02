Les fraudes liées aux cryptomonnaies battent des records

Avec l’essor de l'IA, les arnaques liées aux cryptomonnaies ont connu une hausse spectaculaire en 2024.

Tl;dr Les arnaques crypto ont atteint un niveau record en 2024, avec des revenus estimés entre 9,9 et 12,4 milliards de dollars.

Les escrocs utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle générative pour automatiser et étendre leurs fraudes.

Les arnaques « pig butchering », les crypto drainers et les fausses promesses d’investissement continuent d’être des techniques lucratives pour les fraudeurs.

L’essor des arnaques « pig butchering »

Les arnaques de type « pig butchering » (terme qui désigne des fraudes où les escrocs manipulent leurs victimes en établissant des relations personnelles de confiance avant de les convaincre de participer à des investissements fictifs) ont connu une augmentation spectaculaire en 2024, avec des revenus en hausse de près de 40% par rapport à l’année précédente. Ces arnaques reposent sur une méthode où les fraudeurs cultivent des relations avec leurs victimes, les persuadent de participer à des investissements fictifs, avant de leur soutirer des fonds importants. Ces pratiques sont de plus en plus sophistiquées, exploitant des plateformes qui facilitent les échanges entre escrocs et victimes. La prolifération de ces arnaques a été exacerbée par l’évolution des technologies d’intelligence artificielle, notamment l’IA générative, qui permet de simuler des interactions humaines de manière plus convaincante et à une échelle plus grande.

L’impact de l’IA générative sur l’extension des arnaques

L’introduction de l’IA générative dans les arnaques crypto a permis une expansion exponentielle des fraudes. Selon Chainalysis, cette technologie a facilité la création de communications automatisées et personnalisées, rendant les arnaques plus difficiles à détecter pour les victimes. Les escrocs utilisent désormais des générateurs de texte pour envoyer des messages convaincants, et des chatbots sophistiqués pour établir des relations de confiance avec leurs victimes. Cette automatisation réduit considérablement le coût des arnaques, rendant leur mise en œuvre à grande échelle plus abordable. Les arnaques basées sur l’IA sont également capables de répondre aux attentes des investisseurs avec des promesses de rendements élevés, souvent plus difficilement vérifiables.

L’augmentation générale des revenus des arnaques crypto

En 2024, les arnaques liées aux cryptomonnaies ont généré un revenu d’au moins 9,9 milliards de dollars, avec des prévisions suggérant que ce montant pourrait atteindre un nouveau record de 12,4 milliards de dollars une fois toutes les données collectées. Depuis 2020, les activités frauduleuses dans le secteur des cryptos ont crû de 24% en moyenne chaque année. Cette explosion des revenus est largement due à la hausse des prix des cryptomonnaies, comme le Bitcoin, et à l’intérêt croissant des investisseurs. Bien que de nombreux acteurs de la blockchain apportent des innovations positives, cette dynamique a aussi ouvert la voie à des escrocs qui profitent de la popularité des cryptomonnaies pour cibler les investisseurs naïfs.

Les autres types d’escroqueries en croissance

Outre les arnaques « pig butchering », plusieurs autres formes de fraude connaissent une forte croissance. Parmi elles, les « crypto drainers », où des escrocs se font passer pour des projets blockchain légitimes et prennent le contrôle des portefeuilles de cryptomonnaies des victimes, ainsi que les arnaques d’investissement à haut rendement qui promettent des retours faramineux. Un exemple notable est celui d’un escroc se faisant passer pour la SEC (Securities and Exchange Commission) en janvier 2024 après que son compte X a été piraté. Les guichets automatiques de cryptomonnaies sont également devenus des points de fraudes importants, avec des criminels qui se font passer pour des agents gouvernementaux ou du service client pour convaincre les victimes de déposer de l’argent.