Les fonctionnalités d’Adobe Fresco autrefois payantes sont désormais gratuites pour tous

Les utilisateurs n'ont plus à débourser d'argent pour importer des pinceaux ou pour utiliser la bibliothèque complète de polices Adobe.

Tl;dr Adobe Fresco, l’application de peinture d’Adobe, devient entièrement gratuite.

Toutes les fonctionnalités premium sont désormais accessibles à tous les utilisateurs.

L’application est disponible sur iPhone, iPad, PC Windows et tablettes Windows.

Adobe Fresco passe au gratuit

Adobe a annoncé que son application de dessin et de peinture numérique, Adobe Fresco, est désormais entièrement gratuite. Cette décision intervient dans un contexte de concurrence acharnée avec d’autres applications telles que Clip Studio Paint et Procreate.

Un accès libre aux fonctionnalités premium

Initialement, Adobe Fresco proposait un abonnement annuel à 10 $. Toutefois, l’offre unique de 13 $ de Procreate avec ses nombreuses fonctionnalités puissantes a fait de cette dernière l’option privilégiée des artistes sur iPad. Aujourd’hui, Adobe Fresco ouvre l’accès à des fonctionnalités auparavant réservées aux abonnés. Désormais, plus de mille brosses, des formes premium et la possibilité d’importer des brosses personnalisées sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs.

Une compatibilité étendue

Adobe Fresco est disponible sur diverses plateformes : iPhone, iPad, PC Windows et tablettes Windows. Si tous les modèles ne sont pas compatibles, la plupart des appareils récents devraient pouvoir l’utiliser. La compatibilité s’étend jusqu’aux iPhone et iPad lancés il y a près de 10 ans, y compris l’iPhone 6 et tous les iPad Pro.

L’offensive d’Adobe

En rendant Fresco entièrement gratuit, Adobe semble vouloir combattre la concurrence. Fresco dispose de fonctions uniques comme les présélections de mouvement pour animer instantanément les dessins et l’artwork mirroring, comme l’a mentionné The Verge. Désormais, tous ceux qui sont intéressés peuvent télécharger l’application gratuitement depuis l’Apple App Store ou le site web d’Adobe.