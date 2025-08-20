Les films de super-héros peinent à séduire le public international au box-office

Les films de super-héros, autrefois incontournables du cinéma mondial, peinent désormais à séduire le public au box-office international. Cette tendance marque un essoufflement notable pour un genre qui dominait encore récemment les écrans du monde entier.

Super-héros : le déclin du box-office international

Ces dernières années, le marché du cinéma n’a plus rien à voir avec ce qu’il était avant la pandémie. L’époque où les blockbusters de super-héros assuraient à coup sûr des records semble révolue. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les succès mondiaux de jadis s’effritent, et cette évolution se révèle particulièrement marquée pour les productions américaines comme celles de Marvel Studios et de DC Studios.

L’exemple récent de « The Fantastic Four: First Steps » illustre bien ce phénomène. Après quatre semaines, le film peine à atteindre le top 10 mondial, n’engrangeant que 18,1 millions de dollars sur un week-end, dont moins de la moitié hors des États-Unis. Il totalise désormais 468 millions de recettes globales, avec seulement 47 % provenant de l’international — un contraste frappant avec les années pré-Covid où ce ratio dépassait fréquemment 60 %. Une tendance qui alerte sérieusement chez Marvel, autrefois maître incontesté du box-office mondial.

Saturation et essoufflement du public mondial

Mais comment expliquer ce repli international ? Plusieurs facteurs convergent. D’abord, la qualité perçue a chuté selon beaucoup d’observateurs. Les intrigues complexes liées au « Multiverse Saga » ou l’avalanche de contenus issus de Disney+ (souvent jugés indispensables pour suivre les films) ont pu décourager une partie du public. Même Kevin Feige, patron historique des studios Marvel, a reconnu que le trop-plein de séries comme « The Falcon and the Winter Soldier » a freiné l’intérêt pour des productions telles que « Thunderbolts* ».

Côté DC, les difficultés persistent : confusion autour des univers narratifs, identités mal définies… D’où la tentative actuelle de relance menée par James Gunn, dont le nouveau « Superman » — malgré un certain engouement — réalise tout juste un score honorable (600 millions de dollars attendus en fin d’exploitation, dont une majorité aux États-Unis).

L’évolution du marché mondial et ses conséquences

Un autre obstacle majeur réside dans la contraction du marché lui-même. Selon certaines estimations, il faudra attendre au moins 2030 pour retrouver les niveaux du box-office mondial d’avant-crise sanitaire. L’essor des productions locales — citons « Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle » ou encore les blockbusters chinois comme « Ne Zha 2 », quasi exclusivement consommés dans leur pays — grignote l’espace laissé à Hollywood.

Les studios américains ne peuvent plus miser systématiquement sur le succès hors frontières :

Baisse persistante des recettes internationales sur les superproductions US.

Saturation du public face à une offre pléthorique.

Mondialisation des goûts cinématographiques et montée en puissance des marchés locaux.

Difficile donc d’imaginer aujourd’hui un blockbuster franchir aisément la barre symbolique du milliard sans événement d’envergure type « Avengers ». À court terme, il est clair que le modèle économique qui a porté le genre pendant une décennie doit être réinventé pour survivre à cette nouvelle donne mondiale.

Pistes d’avenir incertaines pour Hollywood

Face à cette réalité, producteurs et réalisateurs revoient leurs ambitions : budgets colossaux remis en question, stratégies internationales redessinées… Un aveu d’humilité qui témoigne d’un bouleversement profond dans l’industrie. Si quelques rares titres comme « Deadpool & Wolverine » continuent à tirer leur épingle du jeu (avec plus de 52% de recettes à l’international), ces succès paraissent désormais exceptionnels là où ils étaient jadis la norme. Le temps où Hollywood dictait seul la cadence mondiale s’éloigne peu à peu ; reste aux géants américains à trouver comment renouer durablement avec leur public international.