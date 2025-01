Les films à voir sur Amazon Prime Video avant leur retrait

Découvrez les cinq meilleurs films disponibles sur Amazon Prime Video que vous devez absolument voir avant qu'ils ne disparaissent de la plateforme de streaming.

Tl;dr Des films populaires quittent Amazon Prime Video ce mois-ci.

Cinq films à voir absolument avant leur départ.

Les nouveaux titres arrivent sur Amazon Prime Video en janvier 2025.

Un au revoir émouvant à des classiques du cinéma

En ce crépuscule de mois, Amazon Prime Video prépare ses adieux à quelques grands films. Certes, de nouveaux titres arrivent toujours sur la plateforme, mais il est difficile de dire adieu à certains titres bien-aimés. Si vous avez prévu de rattraper quelques films incontournables, c’est le moment idéal pour les regarder avant qu’ils ne disparaissent.

Une sélection pour tous les goûts

Du film d’action de science-fiction palpitant avec Tom Cruise à un thriller sombre et angoissant qui m’a mis sur les nerfs lors de ma première visualisation, la programmation de la plateforme de streaming Amazon Prime Video a de quoi satisfaire tout le monde. Voici les cinq meilleurs films que vous devez absolument regarder avant qu’ils ne quittent le service de streaming ce mois-ci.

Et si vous cherchez encore plus à regarder, n’oubliez pas de consulter les dernières arrivées sur Amazon Prime Video en janvier 2025 pour maintenir votre liste de binge-watching.

Des films qui marquent les esprits

Que ce soit Green Room, un thriller hyper-réaliste qui offre une expérience à couper le souffle, Edge of Tomorrow, un film d’action palpitant qui équilibre parfaitement l’excitation avec une narration de science-fiction qui fait réfléchir, ou encore Bones and All, un film qui mêle de nombreux genres pour explorer la connexion fragile entre deux marginaux, chaque film de cette liste saura vous captiver et vous laissera des souvenirs inoubliables.

Et n’oublions pas Sonic the Hedgehog, un film amusant et divertissant qui plaira aussi bien aux fans de longue date des jeux qu’aux familles à la recherche d’une aventure légère. Et enfin, Mean Girls, un film dont l’humour et les répliques cultes continuent de marquer la culture populaire près de deux décennies après sa sortie.