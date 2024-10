Les fameuses Apple Glasses prévues pour 2026, selon les dernières rumeurs

Il semblerait que les Apple Glasses, dont les rumeurs de lancement circulent depuis longtemps, sortiraient en 2026.

La réalité augmentée à la portée de tous en 2026 grâce à Apple ?

Depuis que Meta a dévoilé ses lunettes de réalité augmentée Orion le mois dernier, l’intérêt pour les lunettes intelligentes a connu un regain d’intérêt. Une rumeur récente suggère que Apple pourrait également entrer sur le marché des lunettes intelligentes en 2026, avec une technologie microLED innovante.

Une technologie audacieuse pour un produit de pointe

D’après des informations divulguées par le leaker Jukanlosreveon X, « Apple n’a pas renoncé à la technologie microLED ». Cette technologie pourrait être intégrée dans les futures lunettes intelligentes de la marque, avec une mise en production de masse prévue pour 2026.

Cependant, il convient de noter que le lancement des lunettes intelligentes produites cette année-là ne signifie pas nécessairement qu’elles seront mises sur le marché la même année. Le véritable lancement pourrait être reporté à 2027 ou même au-delà.

Des défis à surmonter pour une réalisation réussie

Apple a toujours misé sur des composants plus petits et des appareils plus fins, ce qui rend plausible l’idée de lunettes intelligentes équipées d’une puce capable d’alimenter un ensemble de lunettes AR. Cependant, cette puce devra consommer beaucoup moins d’énergie que celles actuellement disponibles chez Apple.

De plus, la rumeur concernant l’utilisation de la technologie microLED est surprenante, car celle-ci est coûteuse à produire et difficile à miniaturiser. Si Apple parvient réellement à résoudre ce problème pour une montre potentielle et ses lunettes, ce serait un véritable coup de maître.

Un futur produit abordable et accessible ?

On imagine que, avec ces lunettes intelligentes, Apple viserait un appareil vendu à un prix plus abordable que les 3500 dollars actuels du casque Vision Pro. Jukanlosreveon a également affirmé qu’Apple travaille sur un écran microLED pour l’Apple Watch Ultra, qui serait également lancée en 2026.