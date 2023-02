Les équipes de vente d’Apple testeraient un service “acheter maintenant, payer plus tard”

Les équipes de vente d'Apple testent le "acheter maintenant, payer plus tard". Signe que l'option ne devrait plus tarder à arriver.

Apple a étendu le test interne de son service de paiement “acheter maintenant, payer plus tard” pour inclure ses équipes de vente, selon une information de Bloomberg. Lorsque les fonctionnalités expérimentales du géant américain arrivent jusqu’aux équipes de vente, c’est souvent signe que le lancement officiel est proche. Les employés des Apple Store avaient commencé à tester la carte de crédit de l’entreprise en 2019 un mois avant son lancement et le Top to Pay peu avant que les premiers partenaires – Square et PayPal – annoncent la compatibilité.

La firme de Cupertino avait évoqué pour la première cette fonctionnalité d’Apple Pay durant son événement WWDC en juin 2022. Cette dernière devait arriver avec iOS 16, mais la marque à la pomme avait finalement changé d’avis et sorti la dernière version majeure de son OS mobile sans. Mark Gurman, de Bloomberg, rapportait à l’époque que l’entreprise faisait face “à des défis techniques et d’ingénierie conséquents pour le déploiement de ce service”, ce qui a entrainé un report.

Lorsque Apple avait introduit “payer plus tard”, elle expliquait que cette option de paiement donnerait aux utilisateurs la possibilité de diviser le coût de leurs achats en quatre parties égales sur six semaines, sans intérêt ni frais supplémentaires. Mark Gurman explique aujourd’hui que l’entreprise travaille aussi avec Goldman Sachs Group pour proposer une option qui étalerait le paiement sur plusieurs mois, avec des intérêts cette fois. Dans la mesure où Apple a mis en place sa propre filiale pour vérifier notamment la solvabilité des clients, il n’est pas difficile d’imaginer qu’elle souhaite introduire davantage d’options de paiement différé. Et il ne fait pas grand doute non plus que les clients devraient être intéressés par ces nouvelles possibilités.