Les différences entre Thunderbolts de Marvel et Suicide Squad de DC

Découvrez comment le film Thunderbolts de Marvel se distingue nettement du Suicide Squad de DC.

Tl;dr Le film de Marvel, Thunderbolts* est comparé à Suicide Squad.

Le réalisateur Jake Schreier déclare que Thunderbolts* est unique.

Le film sortira au cinéma le 2 mai.

Une comparaison avec Suicide Squad

Le film de Marvel, Thunderbolts*, suscite des comparaisons avec le film DC dirigé par David Ayer, Suicide Squad. Dans les deux films, une équipe de méchants en quête de rédemption est rassemblée par une figure gouvernementale obscure pour affronter un super-vilain.

Un film unique, selon son réalisateur

Cependant, le réalisateur de Thunderbolts*, Jake Schreier, insiste sur le fait que son film est unique et ne ressemble à aucun autre groupe Marvel. Il explique, en effet, que le film est « très singulier et qu’il se tiendra seul ». Sebastian Stan, qui joue le personnage de Bucky Barnes/Winter Soldier, va même jusqu’à le comparer au classique des années 80, The Breakfast Club.

Sortie en salles prochainement

Thunderbolts* marque le retour de plusieurs acteurs de l’univers cinématographique de Marvel, dont Florence Pugh et Sebastian Stan. Le film est prévu pour sortir en salles le 2 mai, donnant aux spectateurs l’opportunité de voir par eux-mêmes si Thunderbolts* fait vraiment écho à Suicide Squad ou s’il se distingue comme une œuvre unique au sein de l’univers Marvel.