Les Derniers Jedi a radicalement changé l’univers de Star Wars

Il y a sept ans jour pour jour, Les Derniers Jedi bouleversait l’univers de Star Wars en déconstruisant les mythes fondateurs de la saga et en osant redéfinir le destin de ses héros emblématiques.

Tl;dr Star Wars, épisode VIII: Les Derniers Jedi a divisé les fans de la franchise.

Le film a été critiqué pour ses choix de casting et pour avoir déçu certaines théories de fans.

Depuis Les Derniers Jedi, la franchise semble hésiter à avancer dans le récit.

Un épisode qui a divisé les fans

Le 15 décembre 2017 marquait la sortie du huitième volet de l’épopée intergalactique Star Wars, intitulé Les Derniers Jedi. Depuis cette date, le chemin de la franchise a été parsemé de controverses. Ce film, qui a suscité des réactions contrastées à sa sortie, continue de faire l’objet de critiques, malgré l’hostilité encore plus grande envers d’autres épisodes de la saga.

Une suite prometteuse

Il est courant aujourd’hui d’entendre dire que toute la trilogie de suite est mauvaise, occultant le fait que l’épisode précédent, Le Réveil de la Force, avait été largement apprécié par la critique et le public. Ce dernier avait été salué pour avoir redonné vie à la franchise et pour avoir tourné le regard vers l’avenir, contrairement à ce que nombre de préquelles avaient fait. Cependant, avec le recul, les fans reprochent à Le Réveil de la Force sa trop grande ressemblance avec Un nouvel espoir. En 2017, Les Derniers Jedi avait donc une lourde tâche à accomplir.

Un récit original qui a déconcerté

Contrairement à son prédécesseur, Les Derniers Jedi n’a pas beaucoup emprunté à L’Empire contre-attaque, cherchant à raconter sa propre histoire. Le film se déroule en grande partie dans une flotte de vaisseaux de la Résistance, où l’organisation de la Générale Leia fuit le Premier Ordre. Parallèlement, Rey part à la recherche de Luke Skywalker pour mieux comprendre la Force, tandis que Finn, Rose et BB-8 tentent en vain de saboter le Premier Ordre.

Des réactions polarisées

Les films sont souvent qualifiés de « controversés » lorsqu’ils suscitent des réponses variées, mais rarement l’éventail des réactions n’a été aussi large que pour Les Derniers Jedi. Certains fans de Star Wars détestent ce film avec une passion ardente, tandis que beaucoup d’autres l’adorent tout autant.

Accusations de sexisme et de racisme

Il est indéniable que le sexisme, le racisme et la xénophobie ont joué un rôle majeur dans la négativité autour de Les Derniers Jedi. Certains fans étaient déjà mécontents que les protagonistes de la trilogie soient une femme et un homme noir, et ce film a introduit Rose (Kelly Marie Tran) comme une autre protagoniste principale.

L’impact des théories des fans

Une autre raison souvent évoquée pour expliquer le rejet de ce film est la prévalence des théories des fans. Après Le Réveil de la Force, de nombreux fans avaient élaboré des théories très détaillées sur ce qui allait arriver ensuite et étaient devenus attachés à ces histoires, s’attendant à les voir se réaliser.

Un retour aux préquelles ?

Avec du recul, le développement le plus surprenant de Star Wars au cours des sept dernières années est un retour aux préquelles et aux « interquelles », avec un refus de regarder vers l’avenir. Pour que la série retrouve l’énergie et la ferveur qu’elle avait entre Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi, elle devra promettre quelque chose de nouveau et d’excitant une fois de plus. Pour ce faire, elle doit être assez audacieuse pour risquer la critique et rester le cap même quand les choses se compliquent.