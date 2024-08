Les dernières bêtas développeurs d’Apple iOS et iPadOS intégrent un outil IA de suppression d’objets pour Photos

L'entreprise poursuit méthodiquement l'introduction de ses fonctionnalités d'Apple Intelligence.

TL;DR Apple propose de nouvelles fonctionnalités de bêta développeur

L’application Photos comprend un outil d’élimination d’éléments indésirables

Lancement prévu sur iOS 18.1 et iPadOS 18.1 en octobre

Apple révolutionne la photographie numérique avec une nouvelle fonctionnalité

Apple intervient à nouveau pour redéfinir le panorama du traitement d’image numérique. Mêlant innovation et simplicité, la dernière version bêta développeur de son système d’exploitation signe l’apparition de nouvelles fonctionnalités pour l’application Photos sur iOS 18.1 et iPadOS 18.1.

Un outil intelligent pour des photos parfaites

L’intelligence artificielle a trouvé une nouvelle application : la retouche photo. L’élément le plus remarquable est l’outil « Clean Up » intégré dans l’application Photos. À la manière de la « Gomme Magique » de Google, son idée est de supprimer les objets de fond de vos photos sans altérer le sujet. Ce détail effacera même la réflexion ou l’ombre de l’objet indésirable.

Une facilité d’utilisation avérée

Selon Apple, l’application Photos pourra identifier par elle-même les éléments de fond distrayant et vous permettra de les supprimer d’un simple clic. Sinon? Il vous suffira de circuler ou de brosser l’objet que vous souhaitez faire disparaître. Par ailleurs, Clean Up fonctionne aussi pour les détails plus fins lorsque vous zoomez. Quant à sa compatibilité, elle s’étend à toutes les images de votre appareil photo, que votre cliché ait été pris avec un iPhone, un iPad antérieur ou même un DSLR.

Perspectives pour Apple Intelligence

En revanche, il est important de noter que seuls l’iPhone 15 Pro, le Pro Max, les Mac et les iPad équipés d’une puce M1 ou ultérieure sont compatibles avec ces fonctionnalités. L’utilisation de ces versions bêta implique parfois des bugs, il est donc recommandé de sauvegarder vos données au préalable si vous n’avez pas d’appareil secondaire pour effectuer des tests.

Enfin, ces nouvelles fonctionnalités ne seront probablement pas disponibles dans les premières versions commerciales d’iOS 18 et d’iPadOS 18. Elles devraient être intégrées dans les versions iOS 18.1 et iPad 18.1, prévues pour une sortie en octobre à l’attention de tous.