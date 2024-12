Les créateurs d’Oshi no Ko saluent la série en live-action malgré les craintes d’adaptation

Malgré les craintes liées à l'adaptation, les créateurs de "Oshi no Ko" expriment leur admiration pour la série en prise de vue réelle.

Tl;dr Le film live-action Oshi no Ko: The Final Act sorti le 20 décembre.

Créé par des professionnels de l’industrie du divertissement pour plus d’authenticité.

Le film met en lumière les difficultés de travailler dans l’industrie du divertissement.

Un regard authentique sur l’industrie du divertissement

Il n’est pas fréquent que les adaptations en live-action rencontrent le succès, cependant, le film Oshi no Ko: The Final Act semble faire exception à la règle. Sorti le 20 décembre dernier au Japon, le film est basé sur le manga du même nom, créé par Aka Akasaka et Mengo Yokoyari. Contrairement à de nombreuses adaptations qui laissent souvent les fans déçus, ce film semble avoir su capter l’essence originale de la série, grâce à une équipe de production issue de l’industrie du divertissement.

Une adaptation respectueuse de l’œuvre originale

Même si Mengo Yokoyari n’a pas pu superviser le tournage du film en raison de son implication dans la réalisation du manga, il a tout de même exprimé sa satisfaction quant au produit final. Pour Aka Akasaka, le fait que le film ait été réalisé par des professionnels de l’industrie du divertissement lui confère une authenticité particulière. « Je pense que la version live-action d’Oshi no Ko a un aspect plus réaliste car elle offre le point de vue des personnes impliquées dans l’industrie du divertissement », a-t-il déclaré.

Un regard critique sur l’industrie du divertissement

Le manga Oshi no Ko, sur lequel se base le film, dépeint les difficultés et les pressions inhérentes à l’industrie du divertissement. Malgré la présence d’éléments fantastiques et de situations amusantes liées à la culture pop, la série n’hésite pas à aborder des sujets plus sombres, tels que le harcèlement des célébrités par leurs fans. Cette vision réaliste et critique de l’industrie du divertissement a été conservée dans le film live-action, ajoutant une couche supplémentaire d’authenticité à l’adaptation.

En somme, le film Oshi no Ko: The Final Act, grâce à son approche réaliste et authentique, offre une perspective unique sur l’industrie du divertissement, en plus de respecter fidèlement l’œuvre originale. Un véritable tour de force qui promet de séduire les fans du manga.