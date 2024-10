Les créateurs de Disco Elysium fondent trois nouveaux studios

Dark Math Games, Longdue Games Studio et Summer Eternal ont émergé de la fracture de ZA/UM. Leur objectif : poursuivre l’héritage de Disco Elysium tout en apportant des idées innovantes au genre RPG.

Tl;dr Longdue Games Studio travaille sur un RPG psychogéographique où les choix du joueur façonnent le monde.

Dark Math Games développe un RPG policier expérimental.

Summer Eternal est un collectif artistique visant à créer un RPG ambitieux avec un modèle coopératif.

Les trois studios cherchent à réinventer le RPG narratif, chacun avec une approche unique.

Du RPG psychogéographique avec Longdue Games Studio

Longdue Games Studio a été créé par des anciens développeurs de Disco Elysium avec une ambition claire : redéfinir le genre RPG grâce à un concept innovant, le « RPG psychogéographique ». Ce projet vise à immerger les joueurs dans un monde où leurs choix modifient non seulement les personnages, mais aussi l’environnement. L’objectif est d’offrir une profondeur narrative semblable à celle de Disco Elysium, tout en introduisant un monde en perpétuelle évolution. Ce RPG est présenté comme un successeur spirituel, capitalisant sur l’âme du jeu culte tout en repoussant encore plus loin les frontières de la narration interactive.

Dark Math Games et l’expérimentation narrative avec XXX NIGHTSHIFT

Fondé par d’autres anciens de Disco Elysium, Dark Math Games adopte une approche plus conceptuelle et intellectuelle avec un RPG policier intitulé XXX NIGHTSHIFT. Loin des mécaniques traditionnelles du RPG, ce projet cherche à proposer une expérience profondément narrative et introspective, où les thèmes philosophiques et psychologiques sont au cœur de l’intrigue. Dark Math Games se concentre sur des expériences intellectuelles intenses, où le gameplay s’éloigne des conventions classiques pour explorer des terrains plus abstraits et originaux.

Summer Eternal : un collectif artistique pour un RPG ambitieux

Le dernier venu, Summer Eternal, n’est pas seulement un studio, mais un collectif artistique formé par des écrivains et artistes ayant travaillé sur Disco Elysium. Leur objectif est de créer un RPG « avec une complexité et une ambition capables de rivaliser avec la réalité ». Ce collectif a pour ambition de développer un projet financé par la communauté, en restant fidèle aux principes d’égalité et d’art collectif. Le projet de Summer Eternal se distingue par son désir de bâtir un monde aussi complexe que notre propre réalité, tout en maintenant une transparence et une collaboration artistique sans compromis.

Une seule mission : la réinvention du RPG narratif

Ces trois studios, bien qu’issus de l’équipe originale de Disco Elysium, suivent des trajectoires distinctes. Longdue Games Studios conserve une approche plus proche de l’héritage du jeu avec son RPG psychogéographique. Dark Math Games, en revanche, prend une direction expérimentale et conceptuelle, tandis que Summer Eternal s’engage sur la voie de l’art collaboratif et d’un RPG aussi complexe que philosophique. Ces approches diversifiées montrent que les héritiers de ZA/UM ont chacun une vision unique pour réinventer le genre, cherchant à capturer l’esprit de Disco Elysium tout en forgeant leur propre identité.