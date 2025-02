Les créateurs de Cobra Kai expliquent le retour de Mr. Miyagi

Les créateurs de la série Cobra Kai expliquent comment ils ont réussi à faire revivre le personnage de Mr. Miyagi, interprété par Pat Morita, dans le show.

Tl;dr La saison 6 de « Cobra Kai » ressuscite M. Miyagi grâce à l’IA, provoquant une controverse.

Les créateurs de la série défendent leur choix, malgré les difficultés techniques rencontrées.

Une potentielle série dérivée sur Miyagi pourrait ne pas nécessiter l’utilisation de l’IA.

Une décision créative controversée

La sixième saison de la série populaire « Cobra Kai » a fait un choix audacieux en utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour ressusciter le personnage de M. Miyagi, interprété par l’acteur Pat Morita décédé en 2005. Cette initiative a suscité une controverse, certains la considérant comme un pas de trop dans la vallée de l’étrange, tandis que d’autres y voient une évolution naturelle de la relation entre Miyagi et son élève, Daniel LaRusso.

Un hommage respectueux ou une trahison artistique ?

Les créateurs de « Cobra Kai », Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, ont dévoilé leur raisonnement derrière cette décision audacieuse. Selon eux, « Ralph [Macchio] aimait l’idée de partager à nouveau l’écran avec Pat grâce aux nouvelles technologies que nous avons. Nous aimions l’idée que Daniel ait besoin de sa dernière leçon de Miyagi. » Ils assurent avoir fait tout leur possible pour ressusciter numériquement Morita de manière respectueuse.

Un processus de création complexe

La création de l’avatar numérique de Pat Morita ne fut pas une tâche facile. Hayden Schlossberg a même avoué à Variety qu’ils ont presque regretté leur décision à un moment donné. Cependant, ils ont persisté et, malgré les difficultés, ils espèrent que le public sera satisfait du résultat. « Nous avons fait de notre mieux avec le budget et la technologie dont nous disposions. »

Un avenir incertain pour M. Miyagi

Le recours à l’IA pour ressusciter M. Miyagi n’est peut-être pas un cas isolé. Alors que la saison 6 de « Cobra Kai » prépare le terrain pour une éventuelle série dérivée axée sur Miyagi, il est possible que le personnage réapparaisse à l’avenir. Cependant, si ce projet se concrétise, il se concentrera probablement sur une version plus jeune du légendaire sensei de karaté, évitant ainsi de recourir à des moments controversés et clivants liés à l’IA.