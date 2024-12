Les courtiers en données auront plus de mal à vendre vos informations personnelles

La protection de vos informations personnelles s’intensifie face aux pratiques des courtiers en données.

Tl;dr Le CFPB veut réguler les courtiers en données conformément à la loi FCRA.

Les courtiers devront obtenir un consentement clair pour partager des données.

La régulation cible les entreprises privées, pas les opérations gouvernementales.

La réglementation des courtiers en données

Selon cette proposition, les courtiers en données seraient limités dans leur capacité à vendre des informations personnelles et financières sur les consommateurs américains, en particulier les informations sur les revenus, l’historique de crédit, les scores de crédit ou les paiements de dette. Le règlement obligerait les courtiers à obtenir un consentement clair pour le partage de données, les forçant essentiellement à obtenir une permission explicite pour vendre des informations financières personnelles sensibles d’un consommateur.

Protéger les données sensibles

Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a fait directement référence à la massive violation de données publiques nationales qui a eu lieu plus tôt cette année et qui a divulgué plus de 200 millions de numéros de sécurité sociale. Ces numéros ont ensuite été proposés à la vente sur le dark web. Il a souligné que les acteurs malveillants n’ont pas besoin de pirater quoi que ce soit pour obtenir les données les plus sensibles des Américains car « les courtiers en données – les entreprises qui collectent et vendent des informations détaillées sur nos vies personnelles et financières – rendent ces données disponibles à quiconque est prêt à payer un prix. »

L’impact sur les gouvernements

La réglementation proposée par le CFPB ciblerait les entreprises privées, et non les opérations gouvernementales. Un porte-parole du CFPB a déclaré que l’agence travaille à garantir que les agences gouvernementales aient toujours un accès approprié aux informations dont elles ont besoin pour accomplir leur travail. Le CFPB acceptera les commentaires sur la règle proposée jusqu’au 3 mars 2025, bien qu’il soit possible que le changement d’administration à venir modifie l’agence ou son orientation avant cette date.

En attendant, il est important de prendre des mesures pour protéger vos données personnelles. Des services comme DeleteMe ou Privacy Duck peuvent vous aider à soumettre vos informations à des dizaines de courtiers en données à la fois, réduisant ainsi les risques de divulgation de vos informations. Cependant, il est essentiel de comprendre que certaines de vos informations seront toujours disponibles quelque part, contre un certain prix. L’objectif est de réduire cela autant que possible.