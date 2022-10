Les apps Android qui peuvent utiliser les icônes Material You

Avec Android 13, Material You permet d'adapter automatiquement les icônes des apps tierces selon votre fond d'écran. Effet garanti. Voici comment en profiter.

Material You est l’une des fonctionnalités récentes les plus intéressantes. Introduite avec Android, elle permet d’ajuster des éléments d’interface de votre smartphone selon votre fond d’écran. Si votre image affiche une prédominance de vert et de noir, par exemple, les éléments d’interface compatibles s’adapteront selon ces couleurs. Une idée simple, mais très efficace, qui rend le design global de votre appareil plus cohérent.

Les icônes des apps tierces s’adaptent à votre thème dans Android 13

Les icônes des apps sont une grande partie de l’interface Android, celles-ci changent aussi selon le fond d’écran. Mais sur Android 12, seules certaines apps étaient compatibles avec la fonctionnalité, et cela dépendait aussi beaucoup de votre téléphone. Si vous aviez un Pixel sous Android 12, par exemple, seules les apps Google voyaient leurs icônes changer. Gmail et YouTube se synchronisaient alors avec votre fond d’écran, ce qui faisait ressortir d’autant plus les autres apps. Même problème pour les possesseurs de Samsung Galaxy.

Les puristes du design seront certainement ravis d’apprendre qu’avec Android 13, Google étend la prise en charge de Material You aux icônes des apps tierces. Pour peu que vos apps favorites soient compatibles, évidemment, et que la fonctionnalité soit activée dans vos paramètres, les icônes s’adapteront à votre fond d’écran et au thème de votre appareil.

À ce jour, nombre d’applications majeures sont déjà compatibles. Certaines apps Google manquent encore à l’appel, c’est le cas de Stadia, Play Games et YouTube Studio. Tout comme des apps tierces très populaires – Instagram, Snapchat, TikTok, Netflix, Spotify, par exemple -. Android 13 est encore très jeune, pas disponible sur beaucoup de smartphones. À mesure que l’OS touchera une part de marché plus conséquente, les applications compatibles seront plus nombreuses.

Android 13 est encore en bêta test sur les appareils Samsung avec One UI 5.0, les possesseurs de Galaxy ne peuvent donc pas encore profiter des icônes Material You sur les apps tierces. Et si la plupart des apps Samsung sont actuellement prises en charge, aucune app Google ne l’est.

Si vous ne voyez pas ces apps changer avec votre fond d’écran et que vous avez bien les versions optimisées pour Android 13, il vous faut activer la fonctionnalité. Direction Paramètres > Fond d’écran et style et activer “Icônes à thème”. Retournez sur l’écran d’accueil de votre smartphone et les icônes devraient être changées automatiquement.