« Les Anneaux de Pouvoir » et « House of the Dragon » : des similitudes surprenantes et des problèmes communs

Des adaptations qui suscitent le débat

Deux séries télévisées de fantasy, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, font face à des critiques similaires. Ce qui est intéressant, c’est que ces critiques ne portent pas tant sur le genre fantastique ou la popularité de leurs franchises respectives, mais sur la manière dont leurs romans sources ont été écrits.

Des histoires écrites comme des manuscrits trouvés

En effet, les auteurs J.R.R. Tolkien et George R.R. Martin ont tous deux adopté un format similaire pour leurs œuvres. Plutôt que d’écrire des romans traditionnels, ils ont présenté leurs récits comme des « manuscrits trouvés », des livres d’histoire écrits par des historiens de leurs mondes fantastiques. Cette approche a donné aux séries Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon une certaine liberté créative, mais a également suscité des critiques.

Des adaptations nécessitant des ajouts et des modifications

Adapter ces histoires pour la télévision nécessite d’ajouter des éléments et de modifier certaines parties pour combler les lacunes laissées par le format « manuscrit trouvé ». Par exemple, alors que Le Silmarillion de Tolkien offre un point de vue limité sur les événements du Second Âge de la Terre du Milieu, la série Les Anneaux de Pouvoir a dû ajouter des détails et des contextes pour étoffer l’histoire. De même, House of the Dragon a dû inventer des conversations privées entre les personnages pour donner du sens aux événements publics enregistrés dans le livre Fire & Blood de Martin.

Des adaptations critiquées, mais riches en créativité

Malgré les critiques, ces adaptations offrent une grande liberté créative. En effet, elles permettent de jouer avec les « faits » et d’ajouter des contextes et des perspectives multiples, rendant les histoires plus intéressantes et immersives. Il est donc préférable de considérer ces séries comme des drames historiques, avec une part de liberté et d’invention qui fait tout le charme de ces adaptations.