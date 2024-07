Pourquoi Aegon ne parle pas le Haut Valyrien dans House of the Dragon ?

Dans l'univers de Game of Thrones et House of the Dragon, le Haut Valyrien est une langue ancienne et prestigieuse, parlée autrefois par les habitants de l'Empire de Valyria. Cette langue est souvent utilisée par les Targaryen et les érudits pour son lien avec la magie et l'histoire prestigieuse de Valyria.

Tl;dr Aegon Targaryen ne maîtrise pas le Haut Valyrien dans House of the Dragon.

Aemond, son frère, parle couramment cette langue ancienne, soulignant leurs différences.

Tous les Targaryen apprennent le Haut Valyrien, mais Aegon n’a jamais pratiqué.

Le manque d’engagement d’Aegon menace l’héritage et le pouvoir de la Maison Targaryen.

Une langue oubliée, un roi dépassé

Dans l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon, Aegon Targaryen se ridiculise en révélant son incapacité à parler le Haut Valyrien, contrairement à son frère Aemond. Cette différence souligne l’écart énorme dans leurs priorités. Dès la première scène, la jeune Rhaenyra s’adresse en Haut Valyrien à Daemon dans une vision. Cette langue ancienne refait surface lorsque Aemond utilise cette langue pour s’adresser à Aegon de manière plus honnête et privée.

Une langue apprise mais négligée

Tous les enfants Targaryen apprennent le Haut Valyrien. Cependant, Aegon, malgré son éducation royale, n’a jamais pris le temps de pratiquer cette langue, révélant ainsi son désintérêt pour l’apprentissage, tout comme son indifférence pour la lecture des livres d’histoire de Viserys. C’est cette négligence qui met en lumière son manque de respect pour les traditions de la Maison Targaryen.

Un danger pour l’avenir de la Maison Targaryen

Le Haut Valyrien est une autre arme pour la Maison Targaryen, en plus de leurs dragons et du Trône de Fer. C’est une langue largement morte que seuls les Targaryens et les dragonniers de la Maison Velaryon parlent à Westeros, ce qui les distingue des autres familles nobles du royaume. En ne priorisant pas le Haut Valyrien et en ne soulignant pas son importance pour l’avenir de la famille, Aegon Targaryen risquerait d’éteindre une partie essentielle de l’héritage et du pouvoir de la Maison Targaryen.