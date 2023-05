Les ampoules connectées avec détecteur de mouvement WiZ peuvent analyser tout votre logement. Une solution de sécurité à moindre frais et plutôt efficace.

WiZ a dévoilé un nouveau système de sécurité de la maison qui utilise ses ampoules connectées Wi-Fi avec détecteur de mouvement en combinaison avec la nouvelle Caméra d’intérieur de WiZ (90 €). L’ensemble tire profit de la fonctionnalité SpaceSensing de WiZ pour détecter les changements dans les signaux Wi-Fi causés par les mouvements, puis envoie une alerte à l’application pour vous avertir de la présence d’intrus potentiels. Vous pouvez alors vérifier le flux vidéo de la caméra pour savoir de quoi il retourne, tandis que les ampoules connectées peuvent se mettre à clignoter pour effrayer les intrus.

Les ampoules connectées avec détecteur de mouvement WiZ peuvent analyser tout votre logement

Une technologie similaire a été introduite dans les routeurs mesh Velop de Linksys, qui envoie des alertes de détection de mouvement à l’app. Bien que ce système ne soit pas aussi performant qu’un système de sécurité complet avec des capteurs dédiés, la détection par Wi-Fi est une alternative plus abordable et plus simple. La Caméra d’intérieur enregistre en 1 080p, avec un champ de vision de 120°, et dispose de la vision de nuit par infrarouge, la détection de mouvement par image et une communication audio bidirectionnelle grâce à un microphone intégré.

Pour l’installer, il vous suffit de trouver un bon endroit pour la caméra et d’intégrer des ampoules connectées WiZ A19 un peu partout. De là, si l’alarme se déclenche par le mouvement, les lumières peuvent être configurées pour clignoter, ceci pour faire savoir aux intrus que vous les avez pris sur le fait. Le système envoie aussi les alertes sur la nouvelle app WiZ V2 et il est même possible de n'”écouter” ainsi que certaines zones précises de la maison.

Une solution de sécurité à moindre frais et plutôt efficace

Vous pouvez même programmer des routines pour contrôler les lumières et le suivi, soit sur la base d’une planification, soit via activation manuelle depuis l’app. Et bien sûr, vous pouvez utiliser les ampoules connectées comme n’importe quelle ampoule connectée standard, les activant par la voix, par l’app ou autre. Par exemple, vous pouvez les configurer pour qu’elles s’allument et s’éteignent sans schéma précis pour faire croire qu’il y a quelqu’un chez vous.

Le pack WiZ Home Monitoring Starter Kit proposé à 160 € contient trois ampoules connectées couleur WiZ A19 et la caméra d’intérieur. Vous pouvez stocker les vidéos localement via une carte microSD ou souscrire à un stockage dans le cloud et profiter d’un maximum de 30 jours d’historique (toutes est chiffré de bout en bout, selon WiZ). L’entreprise a aussi promis que 80 à 90 % de ses produits connectés d’éclairage et pour la maison seront compatibles. Ce kit arrivera en Europe, y compris en France, le 15 juin prochain.