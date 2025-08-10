L’équipe de Jurassic World Rebirth révèle anecdotes de tournage, clins d’œil et secrets du film

L’équipe et les acteurs de Jurassic World Rebirth partagent leurs anecdotes sur le tournage du film, évoquant les clins d’œil disséminés dans l’intrigue ainsi que les principaux défis rencontrés pendant la production de ce nouveau chapitre.

Tl;dr Nouvel élan sombre pour la saga Jurassic .

. Steven Spielberg a influencé le montage final.

Les acteurs évoquent des coulisses marquantes du tournage.

Un souffle inédit sur la franchise Jurassic

Depuis plus de trois décennies, la saga Jurassic Park ne cesse de fasciner le public. Pourtant, c’est avec Jurassic World Rebirth, réalisé par Gareth Edwards, que la série prend un virage nettement plus sombre et angoissant. Le film, désormais disponible à l’achat en version numérique, s’impose comme un hommage intelligent aux origines tout en réinventant la recette qui a fait le succès de ces dinosaures ressuscités.

L’influence discrète, mais décisive de Spielberg

Peu s’en doutent : derrière l’équilibre subtil entre tradition et innovation du film se cache l’œil vigilant de Steven Spielberg. Lors d’une conversation téléphonique marathonique, le maître du genre n’a pas hésité à conseiller au réalisateur britannique d’épurer son œuvre des innombrables clins d’œil à l’univers originel : « Oh oui, au fait, enlève tous les Easter eggs et les références Jurassic », aurait-il lancé, forçant ainsi Edwards à revoir sa copie avant de réintégrer avec parcimonie quelques hommages soigneusement sélectionnés. Ce dosage délicat aura finalement permis au film de trouver sa propre identité.

Bref rappel du scénario et confidences des acteurs

Ce nouvel opus propulse une équipe d’extraction secrète sur une île où sont confinés des spécimens jugés trop dangereux pour le parc initial. Leur objectif ? Récupérer l’ADN de trois créatures titanesques afin de développer un médicament aux retombées majeures pour l’humanité. Mais l’expédition bascule lorsqu’une découverte inattendue surgit au détour de cette mission sous tension.

Du côté du casting, les anecdotes ne manquent pas. Luna Blaise et David Iacono, interprètes d’un duo dont la relation sentimentale intrigue, restent évasifs sur leur avenir commun après l’épreuve : « C’est ambigu, mais je pense qu’ils voudraient rester ensemble », confie Iacono. De son côté, Audrina Miranda se souvient d’un tournage épuisant à Malte à bord du minuscule bateau Meriposa sous une chaleur écrasante – ou encore de ce moment où toute l’équipe reçoit un appel surprise de Spielberg, boostant instantanément le moral des troupes.

Derrière la caméra : Gareth Edwards en autodérision

Déjà rompu aux blockbusters tels que Godzilla ou Star Wars, Gareth Edwards préfère sourire face aux critiques sur son goût pour les franchises majeures : « C’est le genre de cupidité contre laquelle on nous met en garde dans la Bible ! », plaisante-t-il non sans autodérision.

Jurassic World Rebirth, véritable renouvellement teinté d’hommages discrets et d’émotions sincères, marque ainsi une nouvelle étape audacieuse dans l’histoire du mythe jurassique.