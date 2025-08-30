Lenovo Legion Go 2 prêt à débarquer bientôt, éclipsant déjà le Steam Deck 2

Lenovo semble prêt à lancer prochainement la Legion Go 2, une nouvelle console portable qui pourrait bien éclipser l’attente autour de la Steam Deck 2. Les amateurs de jeux vidéo surveillent de près cette sortie annoncée comme imminente.

Tl;dr Le Lenovo Legion Go 2 sera révélé début septembre.

sera révélé début septembre. Nouvelles spécifications haut de gamme : Ryzen Z2, OLED 144Hz.

Steam Deck 2 attendu pour 2028, l’attente sera longue.

Lenovo Legion Go 2 : une annonce imminente très attendue

À quelques jours du salon IFA 2025, l’effervescence monte autour du futur Lenovo Legion Go 2. De récentes fuites, relayées par le réputé Evan Blass, ont dévoilé des visuels promotionnels confirmant non seulement sa présence lors de l’événement, mais aussi son lancement imminent. Prévue pour le 5 septembre, la conférence du constructeur pourrait bien marquer un tournant dans la course aux consoles portables de nouvelle génération.

Des caractéristiques techniques qui montent la barre

Ce nouveau modèle semble bien décidé à rivaliser avec les poids lourds du secteur. D’après les documents apparus en ligne, le Legion Go 2 se distingue par un processeur AMD Ryzen Extreme Z2, déjà présent sur des concurrents comme le MSI Claw A8 ou le ROG Xbox Ally X. S’ajoute un écran OLED de 8,8 pouces en résolution 1600p avec un taux de rafraîchissement atteignant les 144 Hz — un net bond qualitatif comparé à la première version. Les manettes amovibles « Legion Truestike » font leur retour, enrichies d’un revêtement anti-empreintes et d’une ergonomie revue au niveau des boutons arrière.

Par ailleurs, certains éléments rendent ce lancement particulièrement scruté :

Mémoire vive jusqu’à 32 Go de RAM

Système SSD proposant jusqu’à 2 To de stockage

proposant jusqu’à 2 To de stockage Batterie portée à 74 Whr

Si la question du prix reste encore en suspens, des rumeurs évoquent un tarif avoisinant les 1 000 dollars. Ce positionnement viendrait logiquement s’aligner au-dessus du précédent modèle S équipé du Ryzen Z1 Extreme vendu environ 829 dollars.

L’avenir du Steam Deck : patience recommandée

Face à cette accélération côté Lenovo, qu’en est-il de la concurrence ? Selon le leaker KeplerL2 sur les forums NeoGAF, il ne faudrait pas attendre une nouvelle version majeure du Steam Deck avant… 2028. Un horizon lointain confirmé par diverses indiscrétions autour d’une future puce AMD « Magnus » Zen6 censée équiper ce successeur. En clair : ceux qui espéraient voir débarquer rapidement une alternative signée Valve devront prendre leur mal en patience.

Bientôt une nouvelle référence sur le marché ?

Entre promesses technologiques et attentes croissantes côté gamers, ce mois de septembre pourrait bien consacrer le Legion Go 2 comme la référence des consoles portables sous Windows 11. L’intégration éventuelle d’une interface adaptée au jeu sur ce système laisse planer une touche d’espoir supplémentaire pour les adeptes. Reste à savoir si ce nouvel appareil saura combler l’absence prolongée d’un véritable Steam Deck nouvelle génération…