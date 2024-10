L’effrayant Crow Country débarque sur Nintendo Switch le 16 octobre !

Le jeu d'horreur Crow Country sort bientôt sur Nintendo Switch. Parfait pour Halloween !

Une aventure horrifique sur Nintendo Switch

En cette période, l’horreur trouve une nouvelle maison. Le jeu d’horreur captivant et effrayant de l’année, Crow Country, développé par SFB Games, est sur le point de faire son apparition sur la Nintendo Switch. Préparez-vous pour une date de sortie programmée pour le 16 octobre.

Une atmosphère sombre et inquiétante

Crow Country pourrait ressembler à une version plus joviale et granuleuse d’Animal Crossing, mais c’est cette ressemblance qui renforce son atmosphère sombre et effrayante. Vous incarnez Mara Forest, une jeune femme intrépide qui explore les vestiges d’un parc d’attractions abandonné, connu sous le nom de Crow Country. Son propriétaire, Edward Crow, a mystérieusement disparu dans son parc et n’a pas été revu depuis deux ans.

Un jeu d’horreur « confortable »

Il incombe à Mara de lever le voile sur les mystères qui entourent le parc à thème abandonné et son propriétaire disparu. Selon la critique de Cheyenne MacDonald d’Engadget, le jeu puise son inspiration dans l’esthétique et les monstres horrifiques des jeux d’horreur de la première Playstation, comme Resident Evil et Silent Hill. Elle a également qualifié le jeu de « confortable », un terme inhabituel pour décrire un jeu d’horreur. Cet aspect « confortable » de Crow Country renforce l’horreur en plaçant des personnages familiers dans une atmosphère Lovecraftienne de terreur et de mystère. Son excellence est telle qu’il figure même sur notre liste des meilleurs jeux d’horreur de l’année.

Disponible sur plusieurs plateformes

Crow Country n’est pas seulement limité à la Nintendo Switch. Vous pouvez également vous procurer ce frissonnant titre sur Steam, PlayStation 5 et Xbox X/S.