L’écran always-on de l’iPhone et la consommation d’énergie, une histoire compliquée

L'iPhone 14 Pro propose l'écran Toujours activé. Pratique, mais un impact non négligeable sur l'autonomie de l'appareil.

La fonctionnalité Toujours activé de l’écran des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max offre un bon moyen de garder certaines informations affichées sur le smartphone sans devoir interagir avec. Cependant, le choix de design original par Apple était assez étrange : par défaut, les 14 Pro viennent estomper le fond d’écran ainsi que l’horloge et les notifications, ce qui est assez déroutant et peut consommer de la batterie.

Apple avait “corrigé” le problème avec iOS 16.2, offrant aux utilisateurs la possibilité de désactiver leur fond d’écran sur l’écran Toujours activé. Comme l’iPhone 14 Pro a un écran OLED, il peut éteindre les pixels qui en sont pas utilisés. On pourrait alors penser que la désactivation du fond d’écran pour l’écran always-on, laissant beaucoup de surface totalement noire, permettrait d’économiser de la batterie de manière significative.

Eh bien, apparemment non. PhoneBuff a récemment mené un grand test pour comparer les performances des batteries de trois iPhone 14 Pro Max : un avec l’écran Toujours activé par défaut, avec le fond d’écran activé, un avec seulement du texte et le dernier avec l’écran always-on désactivé. PhoneBuff a par ailleurs réinitialisé les iPhone pour que les trois n’aient aucune app ou compte iCloud, les a placés en mode avion et placé son labo avec une lumière ambiante “normale” et fixe.

Après 24 heures, l’iPhone avec l’écran always-on et le fond d’écran avait encore 80 %. Celui avec seulement du texte, 84 %. Après une journée complète, le fond d’écran n’a consommé que 4 % supplémentaires, alors même qu’il occupe tout l’écran.

Cet effet négligeable sur le niveau de batterie est certainement dû aux hardware et software d’Apple. Les écrans des iPhone 14 Pro ont un taux de rafraîchissement variable, ils peuvent donc modifier cette variable au besoin. Les anciens iPhone avaient un taux de rafraîchissement de 60 Hz, rafraîchissant donc l’écran 60 fois par seconde. Les 14 Pro peuvent grimper jusqu’à 120 Hz quand il le faut et descendre à 1 Hz en cas d’inactivité. C’est ce qui permet un écran always-on très efficient. Avec un écran qui ne se rafraîchit qu’une fois par seconde, avec l’efficience de la puce A16 Bionic, vous pouvez afficher une image sur tout l’écran sans (trop) impacter l’autonomie.

Bien sûr, ce test a été réalisé dans un laboratoire. Dans votre vie quotidienne, les effets seront différents. Et puisque PhoneBuff a utilisé des iPhone 14 Pro Max pour le test, vous pourriez aussi constater des baisses de batterie plus importantes sur l’iPhone 14 Pro. PhoneBuff a aussi dû réveiller constamment les téléphones pendant le test puisque l’écran Toujours activé s’éteint totalement à près d’une heure d’inactivité. Autrement dit, vous préserverez probablement davantage votre batterie en gardant votre téléphone dans la poche ou sur une table.

Si vous ne cherchez qu’à maximiser l’autonomie de votre 14 Pro, désactivez complètement l’écran always-on. Sans ce dernier, après 24 heures, la batterie était toujours à 100 %. Mais là encore, le test a été réalisé en laboratoire, sans connexion cellulaire ou Wi-Fi, sans app en arrière-plan, etc. Ceci montre en tous les cas que ne pas utiliser l’écran Toujours activé permet d’économiser la batterie. Pour ce faire, direction les “Réglages > Luminosité et affichage > Toujours Activé”.