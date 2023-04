League of Legends : Greg “Ghostcrawler” Street n’est plus en charge du MMO

Toujours en développement au sein de l'éditeur américain Riot Games, le MMO basé dans l'univers de League of Legends perd sa tête pensante Greg "Ghostcrawler" Street qui a décidé de créer un studio indépendant spécialisé dans le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.

En mars dernier, Greg “Ghostcrawler” Street quittait Riot Games pour des raisons personnelles et professionnelles après avoir contribué au succès de League of Legends. En charge du très attendu MMO basé dans l’univers de League of Legends pendant plusieurs années, il n’est pas inquiet pour son avenir :

J’ai dit dès le début que la construction d’un MMO League of Legends digne de vous tous allait être un long voyage. Le travail le plus important que je pouvais faire dans ce cadre était de constituer une équipe formidable, et bien que j’essaie de rester humble, je me vanterai de cette équipe tout au long de ma vie. Le MMO est entre de bonnes mains et c’est le bon moment pour passer les rênes pour la prochaine phase.

League of Legends MMO producer departing Riot Gameshttps://t.co/SQZBpRtJUm — Eurogamer (@eurogamer) March 8, 2023

Marc Merrill, co-fondateur de Riot Games, avait d’ailleurs réagit au départ de celui que l’on surnomme Ghostcrawler :

Il y a peu, Ghostcrawler a annoncé qu’après neuf ans passés chez Riot Games, il allait se retirer pour se concentrer sur les choses qui comptent le plus… sa famille. Merci encore pour tout, Greg. J’aimerais prendre une seconde pour parler de ce que cela signifie pour le MMO… Nous n’en sommes qu’au début du projet, mais nous sommes très enthousiastes quant à l’orientation que nous avons prise. Nous travaillons d’arrache-pied pour vous offrir une expérience que vous adorerez (mais la route sera encore TRÈS longue pour y arriver – merci d’être patient avec nous). Nous croyons en ce jeu et en l’équipe qui y travaille. Si l’on considère le développement comme une course, Greg a réalisé une première étape formidable avec une équipe incroyable, et je sais que celui qui prendra le relais sera bien placé pour réussir à l’avenir. En attendant, nous recherchons les meilleurs et les plus brillants d’entre vous, qui ADORENT les MMO. Si vous avez déjà rêvé de participer à la construction de ce qui sera, nous l’espérons, le prochain MMO à succès, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles.

Greg “Ghostcrawler” Street annonce la création de son propre studio de jeu vidéo

L’ancien lead systems designer de World of Warcraft chez Blizzard Entertainment veut encore créer des jeux et surtout des MMO :

Après quinze années passées en Californie, je retourne au Texas pour me rapprocher de ma famille qui a encore de beaux jours devant elle. Cela peut donner l’impression que je me retire de l’industrie du jeu, mais c’est loin d’être le cas. Ces dernières années m’ont fait beaucoup réfléchir à mon avenir et à ce que je veux accomplir. Elles m’ont fait réfléchir au type de jeux que je voulais faire et qui constitueraient les étapes décisives de ma carrière. Je veux créer des jeux qui me passionnent vraiment et que les joueurs aimeront. Ils m’ont également fait réfléchir à l’efficacité du travail à distance et à la manière dont il peut m’aider à me rapprocher de ma famille. C’est pourquoi je suis ravie d’annoncer que je lance mon propre studio indépendant et à distance. Notre objectif est d’aller vite et de faire les choses en grand. Heureusement, j’ai trouvé un excellent partenaire stratégique qui partage cette vision, et nous allons de l’avant. Et oui, il s’agira d’un MMO ou de quelque chose qui s’en rapproche.

Il ajoute également :

Nous ne sommes pas prêts à partager le nom du nouveau studio ou les détails du jeu. Pour l’instant. Le but de ce message est plutôt de vous dire que nous sommes toujours à la recherche de quelques personnes d’élite pour compléter notre équipe d’aventuriers. Nous embaucherons plus tard des développeurs moins expérimentés (et oui, certains sans expérience), mais pour l’instant, nous recherchons des leaders avec une expérience sérieuse de l’industrie. Contactez-moi sur Twitter ou LinkedIn si vous êtes de ceux-là. Si vous me connaissez, je valorise la confiance, l’empathie et la communication ouverte, et cela s’applique aussi bien à l’équipe de développement qu’aux joueurs. Plus important encore, ce sont les joueurs qui jugeront si nous gagnons ou si nous perdons. Les choses vont être calmes pendant un certain temps, le temps que l’équipe d’aventuriers se prépare, mais nous avons l’intention de partager ce sur quoi nous travaillons très tôt et très souvent. Nous voulons vous enthousiasmer, entendre vos commentaires et vous donner la possibilité de corriger nos erreurs. C’est la seule façon pour moi de créer de bons jeux.