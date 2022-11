Le Xiaomi 12T Pro s’offre une Daniel Arsham Edition de toute beauté

Le Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition est un smartphone très artistique reproduisant l'"archéologie fictionnelle" de Daniel Arsham.

Que vous soyez familier ou non avec le nom de Daniel Arsham, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu son travail : des sculptures Pokémon cristallisées très réussies et impressionnantes. Les fans peuvent désormais avoir un rendu artistique similaire sur leur smartphone. Ceci grâce à une collaboration entre Xiaomi et l’artiste basé à New York. Le Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition propose une reproduction fidèle de l'”archéologie fictionnelle” emblématique de l’artiste, laquelle consiste principalement en des cristaux de bronze dans une patine verte érodée.

Le Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition est un smartphone très artistique

Vous ne trouverez aucun cristal qui dépasse sur ce téléphone, mais les pierres imprimées dans le revêtement et la patine donnent un effet convaincant quand vous faites bouger doucement le téléphone. De la même manière, le thème de l’OS est agrémenté d’un fond d’écran vivant qui bouge quand vous bougez l’appareil, pour créer un effet de parallaxe plutôt réussi.

reproduisant l'”archéologie fictionnelle” de Daniel Arsham

À l’intérieur, le Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le reste, on citera notamment le capteur 200 MP de l’objectif principal. Dans la boîte, un chargeur 120 W aux couleurs de l’appareil, en vert foncé donc. De quoi, normalement, charger totalement les 5 000 mAh de la batterie en 19 petites minutes.

Le Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition est proposé à 899 € et est limité à seulement 2 000 unités. Il sera disponible en Europe à partir du 16 décembre prochain, Xiaomi et Highsnobiety se chargeant de gérer les commandes en ligne. Si vous êtes à Berlin ou alentour ce jour-là ou le lendemain, vous pourrez faire un tour dans le magasin éphémère “Xiaomi x Daniel Arsham” si le cœur vous en dit.