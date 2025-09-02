Le téléfilm méconnu et désastreux produit par Kevin Feige avant son règne chez Marvel

Peu de fans le savent, mais avant de devenir l’architecte du Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige a discrètement produit un téléfilm très critiqué, passé inaperçu et souvent cité parmi les pires adaptations liées à l’univers des super-héros.

Tl;dr Le film Man-Thing a été un échec critique et commercial, diffusé directement à la télévision après des projections tests ratées.

Kevin Feige, alors producteur émergent, a utilisé cette période pour se forger une expertise et préparer le succès futur du MCU.

Iron Man a relancé Marvel au cinéma, permettant la réinvention du MCU et la renaissance tardive de Man-Thing dans Werewolf By Night.

Un monstre oublié de l’univers Marvel

Au sein de la galaxie des adaptations Marvel, peu d’échecs ont laissé une empreinte aussi discrète que celui du film Man-Thing, sorti en 2005. Initialement prévu pour Halloween 2004 dans les salles, ce projet a été rétrogradé à une simple diffusion sur la chaîne Sci-Fi Channel, après que des spectateurs eurent fui lors des projections tests. La décision d’Avi Arad, alors à la tête de la division cinéma de Marvel, fut sans appel : le film ne méritait pas les investissements publicitaires. Résultat : un accueil critique catastrophique – seulement 14% d’avis favorables sur Rotten Tomatoes – et un titre tombé dans l’oubli.

L’ascension de Kevin Feige, artisan du renouveau Marvel

Si l’on s’intéresse à cette période, c’est aussi parce qu’elle marque le parcours fulgurant de Kevin Feige. Diplômé de l’Université de Californie du Sud, ce passionné obtient rapidement un poste d’assistant auprès de la productrice Lauren Shuler Donner. Son enthousiasme pour les comics lui vaut une place sur le tournage de X-Men sous la houlette de Bryan Singer. L’essai est transformé : non seulement le film connaît un beau succès, mais il prouve que les super-héros peuvent triompher sur grand écran. Séduit par son travail, Avi Arad confie bientôt à Feige le rôle de bras droit. Il devient alors producteur exécutif sur une série de projets — certains acclamés comme Spider-Man 2, d’autres moins bien reçus (Hulk, Daredevil).

Le pari risqué d’Iron Man et la métamorphose du MCU

En dépit des critiques mitigées autour des héros secondaires, l’avenir semblait incertain pour le genre. À cette époque, qui aurait parié sur un succès autour d’Iron Man ? Et pourtant, sous la direction de Jon Favreau, ce long-métrage sorti en 2008 bouleverse les attentes et propulse Kevin Feige à la tête des Marvel Studios. Avec l’acquisition par Disney, il orchestre alors la création méthodique du désormais célèbre Cinematic Universe.

Voici quelques éléments marquants à retenir sur ce parcours :

L’échec de Man-Thing a freiné les ambitions horrifiques chez Marvel .

. L’ingéniosité de Feige a permis au studio d’éviter la stagnation .

. L’intégration ultérieure du personnage dans Werewolf By Night réhabilite son image.

Renaissance inattendue pour Man-Thing

Il aura fallu près de vingt ans pour que Kevin Feige offre enfin une nouvelle chance au personnage. En 2022, il supervise Werewolf By Night, réalisé par Michael Giacchino, où l’on découvre un Man-Thing réinventé : plus doux, allié inattendu au cœur d’une histoire inédite avec Gael García Bernal. Cette production permet au studio non seulement d’effacer le souvenir douloureux du film initial mais aussi d’étendre encore l’horizon narratif du MCU.

Aujourd’hui, force est de constater que même les échecs peuvent inspirer les plus belles renaissances… à condition qu’un visionnaire comme Kevin Feige sache leur offrir une seconde vie.