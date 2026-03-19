Le surprenant retour de Duncan Idaho (Jason Momoa) dans Dune 3 après sa mort

Après avoir marqué les esprits dans le premier volet de Dune, le personnage de Duncan Idaho, incarné par Jason Momoa, prépare un retour inattendu dans le troisième film, malgré sa disparition initiale dans la saga cinématographique.

Tl;dr Retour de Duncan Idaho expliqué par le concept de ghola.

expliqué par le concept de ghola. Denis Villeneuve adapte la résurrection selon les romans.

Dune: Part Three sort en décembre 2024 au cinéma.

Le mystère Duncan Idaho : un retour qui intrigue

L’apparition de Jason Momoa dans la première bande-annonce de Dune: Part Three n’a pas manqué de susciter l’étonnement des fans. Beaucoup se souviennent du sort funeste réservé à Duncan Idaho dans le film initial, où il sacrifie sa vie sur Arrakis pour protéger Paul et sa mère, Lady Jessica. Dès lors, une question brûle toutes les lèvres : comment expliquer ce retour inattendu ?

L’ingénierie génétique au cœur de l’intrigue

Pour percer ce mystère, il faut plonger dans l’univers dense imaginé par Frank Herbert. Si les deux premiers volets réalisés par Denis Villeneuve ont posé les bases, la suite – inspirée du roman Dune Messiah – s’aventure bien plus loin dans le lore. En particulier, elle introduit le concept clé des « gholas » : des êtres artificiels issus d’une cellule prélevée sur un défunt. Ce procédé, mis au point par la faction des Bene Tleilax, fait partie des avancées majeures de leur génie génétique. Un ghola n’est pas un clone au sens strict ; il ne conserve aucune mémoire, mais peut être programmé pour accomplir certaines missions.

Ceux qui connaissent les livres savent donc que si Duncan Idaho revient sous les traits de Momoa, ce n’est plus vraiment lui : son « ghola », baptisé Hayt, reprend du service comme mentor auprès d’une nouvelle génération d’Atreides.

Nouvelles dynamiques pour l’ère Atreides

Dans cette fresque galactique, le rôle des grandes factions reste central : la Sœurhood Bene Gesserit, le mystérieux Spacing Guild et bien sûr les Bene Tleilax participent à la complexité politique de l’empire. Le retour – ou plutôt la renaissance – de Duncan devient ainsi un point névralgique pour l’évolution de Paul et la maison Atreides.

Selon une déclaration récente du réalisateur : « L’idée est qu’il [Jason Momoa] avait créé un personnage charismatique et attachant ; on a eu le cœur brisé en le voyant tomber dans le premier film, alors voir son retour tombe à point nommé dans l’histoire. C’est un comeback majeur qui aura un impact immense alors que Paul lutte avec son identité ; voilà tout ce que je peux dire. »

Alors que l’attente grandit, rappelons que Dune: Part Three s’annonce comme un événement majeur pour la science-fiction contemporaine. Sa sortie est prévue pour le 18 décembre 2024 en salles et IMAX. Il reste maintenant à voir comment Villeneuve choisira d’adapter ces enjeux complexes et riches en rebondissements.