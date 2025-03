Le seul film Disney frôlant la perfection sur Metacritic

Le seul film de Disney qui a presque atteint la perfection selon le score Metacritic.

Tl;dr « Pinocchio » est le film d’animation le mieux noté de Disney.

Le film est remarquable pour son animation en Technicolor soignée.

Il mélange avec succès l’innocence et l’obscurité, attirant à la fois les jeunes et les adultes.

Le premier long métrage d’animation de Disney, « Blanche-Neige et les Sept Nains », a marqué une étape importante dans l’évolution du cinéma. Cependant, c’est le deuxième film d’animation du studio, « Pinocchio » sorti en 1940, qui demeure le plus acclamé par la critique.

L’histoire captivante de « Pinocchio »

Basé sur le roman de Carlo Collodi « Les Aventures de Pinocchio » paru en 1883, le film raconte l’histoire de Pinocchio, une marionnette en bois qui, animée par magie, aspire à devenir un vrai garçon. Son parcours est semé d’épreuves et de dangers, illustrant que la vie humaine n’est pas toujours facile et qu’il faut travailler dur pour obtenir ce que l’on désire.

« Pinocchio » a non seulement une note parfaite de 100% sur Rotten Tomatoes, mais il est également le film de Disney le mieux noté sur Metacritic, avec un score de 99, signifiant « Acclamation Universelle ».

Un chef-d’œuvre en Technicolor

Une des raisons pour lesquelles « Pinocchio » est si hautement noté est son animation en Technicolor réalisée avec une précision impressionnante. Chaque personnage a un style et un design audacieux ; chaque couleur est éclatante — du nœud papillon bleu vif et des sabots en bois de Pinocchio à la lueur hypnotique bleue de la Fée Bleue. Le monde dans lequel ils évoluent est à la fois fantaisiste et cauchemardesque, offrant une expérience visuelle dynamique.

Un mélange captivant d’innocence et d’obscurité

Les premiers films de Disney sont plus audacieux que ce qui deviendra la norme du studio, avec ses princesses de rêve. « Pinocchio » fait face à des menaces réelles et des enjeux élevés. Malgré l’obscurité de certaines scènes, le film est équilibré par des moments délicats comme la ballade douce et apaisante « When You Wish Upon a Star ». Au final, « Pinocchio » mélange l’innocence et l’obscurité d’une manière que peu d’autres films de Disney ont réussi à faire, faisant de ce chef-d’œuvre une des rares incursions réussies du studio dans le genre de l’horreur en animation.