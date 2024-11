Le Seigneur des Anneaux : Injustice envers Denethor et Pippin par rapport au livre

Comment la trilogie du Seigneur des Anneaux a fait du tort à Denethor et Pippin avec un changement majeur du livre ?

Tl;dr Le Denethor de Peter Jackson diffère grandement de celui du livre de Tolkien.

Pippin jure allégeance à Denethor dans le film, une action qui a plus de sens dans le livre.

Les changements de Jackson ont servi à rendre certains personnages plus sympathiques.

Denethor chez Tolkien vs Peter Jackson

Le Denethor du roman The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien est très différent de celui représenté dans les films de Peter Jackson. Ce dernier a peint Denethor comme un père abusif envers Faramir, à la fois dans ses mots, son ton de voix et ses expressions faciales.

Pippin et son serment à Denethor

Dans le film The Lord of the Rings: The Return of the King de Jackson, Pippin jure fidélité à Denethor après la révélation de la mort de Boromir. Ce serment est présenté comme un geste bien intentionné mais naïf de Pippin pour rembourser la dette envers Boromir, le fils préféré de Denethor qui a donné sa vie pour les Hobbits.

Une vision différente dans le livre

Dans le roman The Lord of the Rings, Denethor est un homme honorable et le serment de Pippin est une démonstration surprenante mais puissante de son bon jugement de caractère. Denethor est un leader compétent, tandis que dans Return of the King, il est dépeint comme un tyran grotesque et corrompu.

Les changements de Jackson : une logique interne

En rendant Denethor plus cruel, les films The Lord of the Rings ont aussi fait paraître Pippin sous un jour plus négatif. Cependant, ces changements avaient une utilité dans l’ensemble de la trilogie. Les films ont dû condenser beaucoup de matériel source et la cruauté de Denethor a rapidement rendu Faramir très sympathique.