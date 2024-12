Le scénariste d’Arcane avait carte blanche pour éliminer n’importe quel personnage

L'auteur d'Arcane révèle que Riot Games leur a donné carte blanche pour décider du sort de chaque personnage, même si cela signifiait leur mort.

En adaptant le célèbre jeu vidéo League of Legends en série télévisée, les créateurs d’Arcane ont eu une liberté sans limites pour la création de leurs personnages. « Riot a accepté toutes les histoires que nous voulions raconter avec n’importe quel personnage », confie la scénariste Amanda Overton.

La possibilité de modifier l’histoire à leur guise a permis aux créateurs de la série de faire des choix audacieux. « Nous avons demandé : ‘Pouvons-nous tuer Jayce et Viktor?’ La réponse était ‘Oui’. Il n’y avait aucune limite à ce que nous pouvions faire pour raconter une bonne histoire, » révèle Overton. Cette liberté a contribué à transformer le jeu en une série télévisée de qualité.

Cette liberté créative a également permis de créer des personnages plus complexes. « Le soutien de [Riot] nous a vraiment permis de créer des personnages comme ceux-ci – compliqués, intéressants, sombres, vulnérables – qui avaient des destins que nous devions décider ce qui serait le plus satisfaisant pour la série », explique Overton.

On en pense quoi ?

En tant que spectateur, cette liberté créative offerte aux scénaristes d’Arcane est une véritable bouffée d’air frais. Elle a permis de créer une série télévisée audacieuse et captivante, qui a su s’affranchir de son matériau source tout en respectant son essence. Les personnages complexes et vulnérables sont un véritable atout, rendant l’histoire d’autant plus intéressante et imprévisible. On ne peut qu’espérer que cette tendance se poursuivra dans les futures adaptations de jeux vidéo.