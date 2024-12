Le Samsung Galaxy S26 pourrait revenir à Exynos plutôt que Snapdragon

Il semblerait que le Samsung Galaxy S26 pourrait abandonner le Snapdragon pour revenir à l'Exynos : voici ce que nous savons à ce sujet pour le moment.

Tl;dr Les acheteurs de Samsung ont toujours été soumis à une loterie géographique en fonction des processeurs utilisés.

La prochaine gamme Galaxy S25 de Samsung utilisera tous le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, peu importe le lieu d’achat.

Samsung prévoit d’équiper « significativement » le Galaxy S26 avec des puces Exynos l’année prochaine.

Un changement de processeur pour Samsung

Depuis des années, les acheteurs des smartphones phares de Samsung subissent une loterie géographique. Les appareils, bien qu’identiques en apparence, sont propulsés par des processeurs différents selon la région d’achat. Les États-Unis bénéficient des puces Qualcomm, tandis que le reste du monde se voit doté de modèles équipés de processeurs Exynos, fabriqués par Samsung lui-même.

Qualcomm pour tous avec le Galaxy S25

Selon les rapports, la prochaine famille Samsung Galaxy S25 sera une exception. Les trois modèles seront équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Elite, quel que soit le lieu d’achat. C’est une bonne nouvelle pour les passionnés de technologie. Non seulement vous pouvez être sûr que les performances du modèle que vous achetez correspondront aux critiques que vous lisez, mais les puces Qualcomm ont historiquement surpassé leurs équivalents Exynos.

Un retour à Exynos avec le Galaxy S26

Cependant, cette modification pourrait ne pas durer. Le leaker @Jukanlosreve a affirmé sur X que Samsung prévoit d’équiper « de manière significative » le Galaxy S26 avec des puces Exynos l’année prochaine. Bien sûr, il veut dire l’année suivante, puisque nous n’avons même pas encore vu le Galaxy S25.

Ce changement était prévisible. En effet, la principale raison pour laquelle nous ne nous attendons à aucun appareil alimenté par Exynos cette année est due à la production à faible rendement des puces par Samsung avec son processus de fabrication de 3nm. De plus, nous avons déjà entendu dire que le Samsung Galaxy Z Flip 7 serait le premier pliable à être alimenté par un Exynos, donc l’entreprise n’était manifestement pas uniquement axée sur Qualcomm.

Un choix économique pour Samsung

Il est évident que Samsung préférerait utiliser ses propres puces, cela permet de réduire les coûts, d’autant plus que le Qualcomm Snapdragon 8 Elite est considéré comme étant 25 à 30% plus cher que son prédécesseur. La faiblesse du won coréen n’arrange pas non plus les choses.

Cependant, les amateurs de technologie pourraient être déçus. Historiquement, les versions Qualcomm des téléphones Galaxy ont surpassé leurs équivalents Exynos. Il serait donc dommage de revenir à un terrain de jeu inégal dès 2026.

Mais il y a deux choses à garder à l’esprit. D’une part, même si nous avons déjà entendu de grandes affirmations selon lesquelles le matériel Exynos pourrait dépasser Qualcomm pour finalement être grandement déçus, il est toujours possible que 2026 soit l’année où cela se produira réellement. Considérant les antécédents, cela ne semble pas probable, mais on ne sait jamais.

D’autre part, cela ne devrait pas faire tant de différence. Bien que les benchmarks soient excellents pour se vanter, la différence réelle dans le monde réel entre les performances des téléphones phares reste largement invisible pour la plupart des utilisateurs. À moins de pousser le GPU du téléphone avec des jeux extrêmement intensifs, la plupart des gens trouveront probablement l’expérience d’utilisation d’un Samsung Galaxy S26 Exynos indifférenciée d’un modèle Qualcomm.