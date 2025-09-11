Le roman Marche ou Crève (The Long Walk) de Stephen King inspiré par un programme présidentiel pour la santé

Le roman « Marche ou crève » de Stephen King n’aurait sans doute jamais vu le jour sans une initiative présidentielle américaine destinée à promouvoir l’activité physique. L’auteur s’est inspiré d’un programme gouvernemental visant à encourager la marche pour la santé.

Tl;dr « The Long Walk » s’inspire d’une initiative de JFK.

Stephen King y voit une métaphore de la guerre du Vietnam.

Le film adapté sort le 12 septembre 2025.

Une marche inspirée par l’histoire américaine

C’est une idée inattendue : derrière le roman sombre « The Long Walk » se cache une inspiration venue tout droit de la présidence de John F. Kennedy. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’ancien président n’a jamais demandé à des adolescents de s’affronter dans une compétition impitoyable. En réalité, c’est en lançant son fameux programme des « marches Kennedy » qu’il a déclenché un mouvement national, inquiet de voir les jeunes Américains céder à la sédentarité et aux distractions modernes.

L’origine d’un défi physique collectif

Tout remonte à un défi lancé bien plus tôt par Theodore Roosevelt, invitant les Marines américains à marcher 80 kilomètres en moins de trois jours. S’appuyant sur cet héritage, Kennedy encouragea en 1963 ses concitoyens à tenter, eux aussi, la traversée, convaincu que « la télévision, le cinéma et le confort moderne éloignent notre jeunesse de l’activité physique nécessaire à leur santé ». Les « marches Kennedy » furent alors adoptées avec enthousiasme par toute une génération, portée par la popularité du président.

L’influence sur Stephen King : entre admiration et critique sociale

Parmi ceux qui tentèrent l’aventure, un jeune Stephen King, grand admirateur du président – il lui consacrera plus tard son roman majeur « 11/22/63 » – se lança dans sa propre marche. L’auteur raconte sur son site officiel : « Je pensais à ça quand j’ai écrit le livre. Je n’avais pas de voiture à l’époque ; je faisais du stop partout. Mais je n’ai pas terminé ma marche : je me suis arrêté après 32 kilomètres. »

Mais au-delà de cette expérience personnelle, King voyait surtout dans « The Long Walk » une métaphore grinçante d’une autre réalité américaine : la guerre du Vietnam. Si les jeunes ne participaient pas à une compétition orchestrée par le gouvernement, ils étaient bel et bien enrôlés dès 19 ans pour être envoyés dans ce terrible conflit – une réalité qui marqua profondément King alors qu’il atteignait justement cet âge.

Du roman culte au grand écran

Depuis sa publication sous le pseudonyme Richard Bachman en 1979, ce roman continue de fasciner. Symbole d’une société prête à sacrifier sa jeunesse, il fait écho aux dérives possibles d’un pouvoir politique obsédé par la performance physique ou militaire. Tandis que certains ironisent aujourd’hui sur le désintérêt des dirigeants actuels pour la condition physique – et sur des idées politiques parfois étranges concernant l’immigration –, l’adaptation cinématographique signée Lawrence, attendue en salle le 12 septembre 2025, risque fort de rappeler aux spectateurs la portée universelle du propos imaginé par King.