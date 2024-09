Le rôle déconseillé à Winona Ryder devenu l’un de ses plus emblématiques

La comédienne américaine Winona Ryder a failli passer à côté de l'un de ses rôles les plus mémorables dans Heathers, après que son agent lui ait déconseillé d'accepter le rôle de Veronica Sawyer.

Le choix risqué de Winona Ryder

Dans une récente interview autour de la sortie du film Beetlejuice 2, Winona Ryder s’est confiée sur certaines de ses anciennes expériences cinématographiques, notamment son rôle dans Heathers. Elle a admis qu’elle a failli refuser un des rôles les plus iconiques de sa carrière, celui de Veronica Sawyer dans Heathers. À la fin des années 1980, son agent l’avait « suppliée » de ne pas accepter ce rôle sombre, arguant qu’il pourrait ruiner sa carrière naissante.

Heathers, un film culte malgré un démarrage difficile

Sorti en 1989, Heathers est devenu un véritable film culte malgré des débuts difficiles au box-office. Ce film a mis en valeur la palette de talents de Winona Ryder et a été adapté en comédie musicale à Broadway en 2010. Le rôle de Verona Sawyer est devenu encore plus emblématique et nostalgique avec le temps.

Un rôle difficile d’accès

L’actrice a raconté à Bazar comment elle a décroché le rôle de Veronica Sawyer. Lors des auditions pour Heathers, on lui a d’abord reproché de ne pas être « assez jolie » pour le rôle. Une remarque qui l’a poussée à se faire relooker sur le champ avant de retourner voir les directeurs de casting. C’est à ce moment-là qu’elle a officiellement obtenu le rôle.

Un choix qui a payé

Le choix de Winona Ryder de jouer dans Heathers a probablement été l’un des meilleurs de sa carrière. Malgré la crainte initiale de son agent, le film a eu un impact positif sur la suite de sa carrière et a contribué à sa popularité actuelle. Heathers a permis au public de découvrir une nouvelle facette de l’actrice, à la fois délicate et forte.