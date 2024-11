Le rôle controversé que Madonna a choisi de laisser à Gina Gershon

Pressentie pour le rôle de Cristal Connors dans Showgirls, Madonna a refusé de rejoindre le thriller érotique devenu un échec légendaire mais culte.

Tl;dr Madonna a failli jouer Cristal Connors dans Showgirls, un thriller érotique du réalisateur Paul Verhoeven.

Elle a refusé le rôle, demandant une réécriture du script, ce qui n’a pas été accepté.

Le film, devenu culte malgré son échec commercial, a été marqué par l’absence de Madonna.

L’ère des thrillers érotiques

Les années 1990 marquent l’apogée d’un genre cinématographique qui mêlait suspense et sexualité : le thriller érotique. Des films comme Poison Ivy, The Hand That Rocks the Cradle et Basic Instinct ont capté l’attention du public en osant explorer des thèmes de désir et de trahison. Madonna, après avoir tourné Body of Evidence, était alors une figure incontournable du genre. L’industrie hollywoodienne, avide de succès financiers, voyait dans ces films un moyen de repousser les limites de la sexualité à l’écran, à l’image du grand succès de Fatal Attraction (1987) d’Adrian Lyne. Avec Showgirls, MGM espérait créer un nouveau phénomène et faire sauter les tabous, en plaçant des scènes de sexe explicites au cœur du récit.

Un pari risqué qui a mal tourné

Showgirls avait tout pour être un film culte. Avec Paul Verhoeven à la réalisation et Joe Eszterhas au scénario, le projet semblait prometteur. Le film serait produit par MGM, un studio majeur, et serait doté d’un budget de 45 millions de dollars, un investissement colossal pour un film de ce genre. L’idée était de marier l’univers impitoyable de Las Vegas avec un drame psychologique à la All About Eve, mais en l’habillant de sexe et de nudité. Cependant, la véritable ambition de Showgirls était de faire exploser la frontière de la censure en obtenant une classification NC-17, un label qui, à l’époque, était perçu comme le marqueur d’un film trop osé pour le grand public.

Madonna, l’option presque concrétisée

En raison de son expérience dans les thrillers érotiques, Madonna était une candidate logique pour incarner Cristal Connors, la principale antagoniste du film. À l’époque, la star venait de terminer Body of Evidence, et sa réputation de sex-symbol avait été renforcée. Les producteurs ont alors envisagé sérieusement sa participation et l’ont approchée. Toutefois, bien que l’idée l’intéressât, Madonna exigeait une réécriture complète du scénario, ce qui se révéla impossible pour le studio, qui avait déjà payé 2 millions de dollars à Joe Eszterhas pour son script. De ce fait, Madonna se retire du projet, laissant la place à une autre actrice, Gina Gershon, qui se révélera finalement à la hauteur des attentes.

Le flop retentissant de Showgirls

La sortie de Showgirls en 1995 fut un échec retentissant. Bien que le film ait bénéficié d’une grosse campagne publicitaire et qu’il ait attiré une certaine attention, les critiques furent sans pitié. Avec un score de 23% sur Rotten Tomatoes, Showgirls est rapidement devenu un symbole de ce qu’il ne fallait pas faire au cinéma. Malgré sa nudité provocante et son casting audacieux, Showgirls n’a rapporté que 37 millions de dollars, bien en deçà de son budget. Aujourd’hui, il est surtout connu pour sa réputation de film culte, appréciée davantage pour ses aspects camp et excessifs que pour sa tentative sérieuse de révolutionner le cinéma érotique.