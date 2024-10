Le rival de Twitch pourrait prochainement rémunérer ses spectateurs

Kick prévoit de rémunérer les spectateurs de la plateforme de streaming via une nouvelle monnaie virtuelle, la "Kick Currency", qui pourra être échangée contre de l'argent.

Tl;dr Un programme pour rémunérer les spectateurs de Kick serait en préparation.

Kick veut innover dans le monde du streaming

La plateforme de streaming Kick développe un projet audacieux : récompenser les spectateurs pour le simple fait de regarder des streams.

Adin Ross reveals KICK is working on a feature called Kick Currency, where viewers can watch streamers and earn real life money pic.twitter.com/ejAA4FLT5m — AdinUpdate (@AdinUpdate) October 14, 2024

La concurrence dans le streaming

Alors que Twitch n’est pas encore rentable pour Amazon, d’autres plateformes de streaming tentent de lui voler la vedette. Malgré la popularité de Twitch, certains streamers ont commencé à utiliser d’autres services comme Kick et YouTube. Les raisons de ces départs sont diverses : certains streamers ont été bannis de Twitch, tandis que d’autres ont reçu des offres de contrat lucratives pour quitter leur plateforme habituelle. En tout cas, Kick ne semble pas encore avoir fini de chercher à rendre son service le plus attrayant possible pour les streamers et les spectateurs.

« Kick Currency », la monnaie virtuelle de Kick

Selon Adin Ross, un streamer influent, la plateforme de streaming Kick est en train de développer une nouvelle monnaie qui sera attribuée aux spectateurs qui passent du temps à regarder des streams. Cette nouvelle monnaie fonctionnerait de manière similaire aux Bits de Twitch, mais avec une différence notable : les spectateurs, et non pas seulement les streamers, pourraient en bénéficier. C’est une innovation intéressante, car sur Twitch, les utilisateurs doivent dépenser de l’argent pour obtenir des Bits, qui servent ensuite à soutenir financièrement les streamers. Adin Ross a précisé qu’il pourrait donner une « Kick Currency » que les utilisateurs pourraient ensuite « encaisser ». Cependant, il a ajouté que « tout le monde » ne serait pas payé pour regarder, il n’est donc pas encore clair quels critères permettraient d’obtenir cette monnaie.

Un futur incertain ?

Malgré le caractère prometteur de cette initiative, de nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, aucune information n’est disponible sur la valeur de cette monnaie, la fréquence à laquelle un spectateur pourrait la gagner ou encore le seuil à atteindre pour l’encaisser. En outre, il reste à voir si cette initiative permettra à Kick de concurrencer des offres comme les Twitch Drops, qui récompensent les spectateurs avec des objets en jeu pour avoir regardé pendant un certain temps. Seul l’avenir nous dira si cette nouvelle monnaie attirera plus de spectateurs sur la plateforme Kick.