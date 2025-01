Le retour surprenant d’un obscur méchant de Star Wars après 40 ans

Après près de quatre décennies d'absence, un méchant peu connu de Star Wars fait son grand retour, prêt à pimenter à nouveau l'univers de cette saga intergalactique légendaire.

Tl;dr Retour du personnage de « Star Wars », Atha Prime, après 40 ans.

Apparition d’Atha Prime dans le nouveau livre « Star Wars : Jedi Knights ».

Le livre sortira le 5 mars 2025.

Le retour d’un personnage oublié de « Star Wars »

Un personnage peu connu de l’univers de « Star Wars », Atha Prime, refait surface après 40 ans d’absence. En effet, ce personnage, qui a été conçu à l’origine pour être une figurine d’action, n’a jamais eu l’occasion de briller sous les projecteurs.

« Star Wars : Jedi Knights », un nouveau chapitre

Le retour de ce personnage survient avec l’annonce par Marvel Comics et Lucasfilm d’un nouveau livre intitulé « Star Wars : Jedi Knights ». Écrit par Marc Guggenheim et illustré par Madibek Musabekov, ce livre s’inscrit dans l’ère « Fall of the Jedi », précédant les événements de « The Phantom Menace ». Le véritable enjeu de ce livre est d’intégrer Atha Prime dans le canon officiel de Star Wars.

Le personnage d’Atha Prime était à l’origine destiné à être le grand méchant d’une histoire abandonnée. Son introduction officielle se fait grâce à l’initiative de l’éditeur Mark Paniccia qui, séduit par le design original du personnage, a décidé de l’intégrer dans le récit.

Qui est Atha Prime ?

Le personnage d’Atha Prime est un maître de la génétique, libéré suite à la mort de l’Empereur. Il contrôle une armée avancée de clones de combat et vise à écraser l’Alliance Rebelle et à contrôler la Galaxie. La mention de clonage est particulièrement intéressante car elle est un facteur majeur dans la résurrection de Palpatine après sa mort dans « Return of the Jedi ».

Le livre « Star Wars : Jedi Knights » se déroule avant « The Phantom Menace » et met en scène des personnages emblématiques tels que Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Yoda. Chaque numéro suit un duo de Jedi différents lors de missions cruciales à travers la galaxie, avec une menace globale les unissant.

Le public pourra découvrir l’histoire complète lorsque le premier numéro de « Star Wars : Jedi Knights » sortira en librairie le 5 mars 2025.