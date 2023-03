Le remake de Resident Evil 4 se laisse approcher en démo sur PlayStation, Xbox et Steam

Capcom publie une démonstration de son remake de Resident Evil 4. Sans aucune limite de temps de jeu, profitez-en !

Certaines licences de jeux vidéo suscitent un intérêt énorme pour la communauté. Chaque annonce d’un nouvel opus, qu’il s’agisse d’un titre majeur ou d’un projet de moindre envergure, est l’occasion pour les fans de replonger dans un univers qu’ils aiment tant. Très bientôt, ce seront les fans de Resident Evil qui en auront l’occasion avec le très attendu remake de Resident Evil 4. Et pour patienter, le jeu se laisse dès à présent appréhender dans une démonstration.

Le remake de Resident Evil 4 doit arriver le 24 mars prochain et aujourd’hui, Capcom a publié une démonstration gratuite du jeu sur PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S et Steam. Intitulée Chainsaw Demo, cette démo place le joueur au début du jeu, alors que Leon entre dans le village espagnol où Las Plagas ne cesse de se répandre. Il n’y a aucune limitation de temps pour profiter de cette démo, à vous de jouer !

Capcom a connu un grand succès avec ses récents remakes Resident Evil. Le studio avait sorti une version modernisée de RE2 en 2019, avant de lancer un remake de RE3 en 2020, deux jeux revus et corrigés, avec des mécaniques et des graphismes largement remaniés. Resident Evil 4 est sorti à l’origine sur GameCube en 2015. Le jeu marquait un changement important dans la série, en mettant l’accent sur l’action plutôt que sur la résolution d’énigmes et l’atmosphère globale. Sa perspective par-dessus l’épaule avait défini un nouveau standard pour les jeux d’action-horreur de l’époque, et son influence est encore présente aujourd’hui – même dans les remakes de RE2 et RE3 -.

Le remake de Resident Evil 4 est prévu pour le 24 mars prochain, sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC.

Roost to Condor One.

The #ResidentEvil4 demo has landed! Agents are encouraged to play as long as they want and as many times as they want to prepare for Resident Evil 4 when it launches March 24th, 2023. 🌿 pic.twitter.com/uex8oprYrC

— Resident Evil (@RE_Games) March 9, 2023