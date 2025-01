Les réactions du public après la première projection de Mission: Impossible 8

Le réalisateur de Mission: Impossible 8 dévoile les réactions du public lors de la première projection du film.

Tl;dr Mission: Impossible – The Final Reckoning promet des séquences d’action époustouflantes.

Le film poursuit l’intrigue des sept précédents volets.

Des rumeurs suggèrent que ce pourrait être le dernier film de Cruise dans la série.

Des révélation autour du dernier volet de Mission: Impossible

Le dernier opus de la franchise Mission: Impossible, signé Christopher McQuarrie, fait déjà sensation avant même sa sortie. Selon une récente interview accordée à Total Film, le réalisateur a révélé qu’une projection préliminaire avait littéralement tenu un spectateur en haleine. Cette réaction laisse présager que ce huitième film pourrait repousser les limites encore plus loin que ses prédécesseurs avec des scènes d’action capables de surprendre même les fans de longue date de Mission: Impossible, une franchise célèbre pour les cascades périlleuses effectuées par Tom Cruise.

Des scènes d’action qui laissent sans voix

« Nous avons eu une petite projection et quelqu’un a dit: ‘J’étouffais pendant toute la séquence. J’ai presque fait une crise cardiaque,' », a partagé McQuarrie. Le réalisateur n’a pas précisé quelle séquence avait suscité une telle réaction, mais la première bande-annonce du film met en scène plusieurs cascades à couper le souffle, notamment Ethan Hunt accroché à un biplan et une scène sous-marine particulièrement tendue qui aurait rendu nerveux Tom Cruise lui-même pendant le tournage.

Une intrigue palpitante

The Final Reckoning représente l’apogée des intrigues qui se sont développées au cours des sept films précédents. L’histoire reprend là où Dead Reckoning s’est arrêtée, avec Ethan Hunt et son équipe qui luttent contre la montre pour récupérer le code source d’une entité d’IA dangereuse coincée sous la glace de l’Arctique dans un sous-marin russe englouti. Les enjeux sont plus élevés que jamais, avec le retour d’Angela Bassett en tant qu’Erika Sloane, désormais élevée au rang de Présidente des États-Unis, ce qui suggère les implications mondiales de la mission.

Un casting impressionnant et des spéculations

Le film réunit un casting impressionnant aux côtés de Tom Cruise, y compris les stars de retour Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, et Vanessa Kirby. Les nouvelles recrues de la franchise comprennent Hannah Waddingham de Ted Lasso et Nick Offerman de Parks and Recreation, bien que leurs rôles spécifiques restent secrets. Alors que les rumeurs grandissent sur le fait que ce pourrait être la dernière apparition de Cruise en tant qu’Ethan Hunt, l’engagement du film envers les cascades pratiques et les séquences intenses suggère que la franchise ne retient rien. Le titre même – The Final Reckoning – a alimenté les rumeurs sur la possible fin de l’implication de Cruise dans la série.

Un dénouement attendu

Compte tenu du succès constant de la franchise au box-office et de la détermination de Cruise à repousser les limites de la réalisation de films d’action, toute fin définitive devrait offrir un envoi spectaculaire digne de l’héritage de la série. Les commentaires de McQuarrie sur la réaction du public reflètent ce besoin. Au-delà des scènes d’action précédentes, le réalisateur semble se concentrer sur la création de séquences qui affectent véritablement le public à un niveau viscéral. Heureusement, il ne faudra pas longtemps pour découvrir les merveilles que McQuarrie a préparées pour Mission: Impossible – The Final Reckoning

La sortie de Mission: Impossible – The Final Reckoning est prévue pour le 23 mai 2025.