Le réalisateur de Harry Potter voit en Cillian Murphy le Voldemort idéal pour la série

Cillian Murphy pourrait incarner Voldemort dans la série télévisée Harry Potter.

Depuis quelques mois, on assiste à un véritable tourbillon de rumeurs concernant le casting du reboot télévisé d’Harry Potter. Avec des noms associés à des personnages emblématiques comme Severus Snape et Albus Dumbledore, la franchise, très appréciée, fait de nouveau parler d’elle.

Le nom de Cillian Murphy est régulièrement évoqué pour incarner le vilain principal de la série. L’acteur irlandais, connu pour sa prestation dans Peaky Blinders, semble être le choix favori pour endosser le rôle de Voldemort. Ralph Fiennes, qui interprétait ce personnage dans les films originaux, a déjà exprimé son approbation à cette idée.

Le réalisateur des deux premiers films de la saga, Chris Columbus, s’est lui aussi exprimé sur le sujet. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, il a partagé son enthousiasme pour l’idée de voir Cillian Murphy rejoindre le casting. « Cillian est l’un de mes acteurs préférés, ce serait incroyable, » a-t-il déclaré.

Columbus a également exprimé son soutien pour le projet de reboot en général. Pour lui, la possibilité d’adapter chaque livre en plusieurs épisodes est une « idée spectaculaire ». Cela permet d’explorer en profondeur l’univers de J.K. Rowling, sans les contraintes inhérentes au format cinématographique.

Si aucun casting officiel n’a encore été annoncé, certains noms circulent déjà. Mark Rylance, star de Bridge of Spies, est mentionné pour le rôle de Dumbledore, tandis que Paapa Essiedu, acteur de Black Mirror, aurait été approché pour incarner Severus Snape.

On en pense quoi ?

Le reboot télévisé d’Harry Potter est une opportunité de redécouvrir l’univers magique de J.K. Rowling sous un nouveau jour. En proposant une adaptation plus approfondie des livres, il a le potentiel de captiver à la fois les fans de la première heure et un nouveau public. L’idée de voir Cillian Murphy en Voldemort est particulièrement excitante et promet des moments d’anthologie.