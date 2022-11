Le prochain jeu de Hideo Kojima aurait-il fuité ? Une vidéo pour le moins étrange sème le doute.

Pour de nombreux joueurs, parmi les jeux vidéo les plus attendus, on retrouve “le prochain jeu de Hideo Kojima“. Si c’est votre cas, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre qu’une vidéo avec l’auteur de Death Stranding semble dévoiler ce qui pourrait être la prochaine création de son studio, Kojima Productions.

Le prochain jeu de Hideo Kojima aurait-il fuité ?

La vidéo en question a été supprimée de la plateforme Streamable, elle montrait un personnage ressemblant à Mama de Death Stranding. Cette dernière était interprétée dans le jeu par Margared Qualley. Dans la vidéo, elle arpente des couloirs sombres avec une lampe torche tandis qu’une silhouette menaçante la suit. Quelqu’un, ou quelque chose, finit par la rattraper et un écran “Game Over” apparaît, avec le texte “Un jeu Hideo Kojima” et “Overdose”.

La présentation de cette vidéo est assez étrange. Dans les séquences de gameplay, un encart incrusté montre quelqu’un qui semble être en train de jouer, comme si c’était un streamer sur Twitch. Un texte “camera player 1” apparaît en haut de l’écran, comme pendant un test technique. La vidéo s’inscrit aussi dans une interface façon YouTube, indiquant qu’elle pourrait avoir été stockée sur Google Drive. Et ce qui est plus étrange encore, c’est que quelqu’un a filmé cette vidéo. La version de la vidéo est ensuite lue sur une tablette, laquelle, selon le reflet très présent sur cet écran, est filmée hors-champ une seconde fois par une personne torse nu.

Une vidéo pour le moins étrange sème le doute

Très étrange, effectivement. Comme Polygon l’explique, il est possible que cette vidéo soit une fausse, même si mettre au point un tel contenu aurait demandé de gros efforts pour une simple farce. Le modèle du personnage de Margaret Qualley ressemble aussi énormément à celui de Death Stranding, ce qui pourrait indiquer que Overdose serait une suite directe du dernier jeu de Hideo Kojima. Il est étrange de voir le nom du créateur d’un jeu apparaître sur un écran de game over, mais il s’agit très vraisemblablement d’un travail en cours.

Quoi qu’il soit, Hideo Kojima a déjà teasé, officiellement et publiquement, son prochain projet. Et il sera présent aux Game Awards, dont la prochaine édition aura lieu dans un mois. Il développe actuellement un jeu en partenariat avec Microsoft, mais une suite à Death Stranding serait aussi en chantier. Si les rumeurs sont avérées, Overdose serait le premier vrai jeu d’horreur de Hideo Kojima. Le seul projet d’horreur que le créateur de Metal Gear a publié à ce jour est P.T., avec un teaser jouable tristement célèbre qui n’est plus disponible. Il s’agissait d’un test pour Silent Hills, un projet qui a été annulé pendant le départ difficile de Hideo Kojima de Konami. À suivre !