Hideo Kojima veut secouer l’industrie du jeu vidéo et du cinéma avec le cloud gaming

Après avoir cassé les codes du monde vidéoludique avec Metal Gear Solid et Death Stranding, le game designer japonais Hideo Kojima est encore prêt à surprendre tout le monde

En plus d’un nouveau projet avec Sony Interactive Entertainment, qui pourrait être Death Stranding 2 (confirmé non officiellement par Norman Reedus et séance de motion capture avec Elle Fanning qui réalisait des mouvements liés au personnage de Lou), Kojima Productions collabore également avec Microsoft sur une création originale se basant sur le cloud gaming. C’est quelque chose qu’il veut faire depuis des années, mais la technologie n’a jamais été suffisante pour le réaliser jusqu’à présent.

‘I want to keep being the first’: Hideo Kojima on seven years as an independent game developer https://t.co/7aSxpZBo5H — The Guardian (@guardian) October 26, 2022

Hideo Kojima et le cloud gaming, une nouvelle lubie

Avec le cloud gaming de Microsoft, Hideo Kojima va enfin pouvoir réaliser un nouveau rêve qui aurait pu se concrétiser chez Google si le service de streaming de jeux vidéo Stadia n’avait pas été abandonné aussi rapidement sans prendre en compte les critiques de la presse, tout en s’adaptant à la concurrence :

C’est presque comme un nouveau média. Si ça réussit, ça va bouleverser les choses – pas seulement dans l’industrie du jeu, mais aussi dans l’industrie du cinéma.Vous pouvez avoir des expériences réussies, mais il y a une longue distance entre une expérience et un endroit où cela devient quelque chose qui fait partie de l’usage quotidien. Vous pouvez avoir des expériences réussies, mais il y a une longue distance entre une expérience et un endroit où cela devient quelque chose qui fait partie de l’usage quotidien. D’un point de vue commercial, la deuxième ou troisième personne à tenter quelque chose de nouveau a plus de chances de réussir. Pour la première personne, tout est difficile. Mais je veux être le premier. Je veux continuer à être le premier.